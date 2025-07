Google annonce le keynote des Pixel 10 pour le 20 août

L'événement Made by Google 2025 a désormais une date, il s'agit du mercredi 20 août, soit un timing plus précoce que les années précédentes, avec une sortie d'Android 16 également accélérée.

Made by Google 2025

Après l'événement de l'année dernière à Mountain View, le siège de Google en Californie, le salon retourne à New York. L'annonce a été faite cinq semaines avant l'événement.



Le keynote débutera à 19h00, heure de Paris et sera diffusé en direct sur YouTube, soit une semaine plus tard qu'en 2024. De quoi profiter d'une meilleure couverture médiatique, loin du keynote de l'iPhone 17.

Google tease des nouveautés concernant « les téléphones Pixel, les montres, les écouteurs, et plus encore ». Concrètement, on attend les Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL et Pixel 10 Pro Fold qui nous intéressera particulièrement à un an de l'iPhone Fold, ainsi que de nouveaux accessoires de charge. Avec un design largement inchangé, l'accent devrait être mis sur les avancées logicielles et les fonctionnalités d'IA. La puce Tensor G5, désormais fabriquée par TSMC plutôt que Samsung, sera un point fort.



Android 16 QPR1, avec Material 3 Expressive, devrait également être présenté sur ces appareils.



Côté wearables, la Pixel Watch 4 est attendue en deux tailles, bien que peu de détails aient fuité. Enfin, les écouteurs abordables Pixel Buds 2a devraient également être dévoilés.