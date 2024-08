Keynote le 10 septembre pour l'iPhone 16, sortie le 20 !

Une rumeur douteuse annonçait un report du lancement des iPhone 16 en raison du retard la plateforme IA "Apple Intelligence". Mais, sans surprise, Mark Gurman de Bloomberg n'y croit pas. Pour lui, la firme maintient le calendrier traditionnel de sortie pour sa prochaine gamme de téléphones.

Keynote le 10 septembre ?

La semaine dernière, le journaliste américain, toujours bien renseigné auprès de sources chez Apple, a indiqué qu'Apple Intelligence serait retardé et qu'il faudrait attendre iOS 18.1 en octobre, soit environ un mois après la mise en vente des nouveaux iPhones. Dans sa lettre dominicale PowerOn d'hier, outre les futurs Mac M4, notre confrère assure que ses sources l'ont informé que le lancement de la série iPhone 16 aura lieu comme prévu, à l'instar de l'année dernière. Une date possible est le 10 septembre 2024. Ce serait donc la date du keynote de Tim Cook et ses troupes.



Si cela est confirmé, nous pouvons cocher la case du 13 septembre pour les précommandes et le 20 septembre pour le lancement officiel des iPhone 2024.

Après le lancement de l'iPhone 16, iOS 18.1 sera nécessaire pour obtenir les fonctionnalités de l'Apple Intelligence en octobre, mais uniquement en anglais américain dans un premier temps. Pour Gurman, il n'y a aucune raison de retarder la sortie de l'iPhone 16 et de ses variantes comme l'iPhone 16 Plus, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max.

Dans leur état actuel, ils sont très loin de la technologie qui changera la donne et que les fans et les investisseurs espèrent qu'Apple Intelligence deviendra.

Quelles fonctionnalités pour Apple Intelligence ?

Pour mémoire, Apple Intelligence offre plusieurs fonctions clés :

Écriture assistée : Correction grammaticale, réécriture et résumé de texte.

: Correction grammaticale, réécriture et résumé de texte. Siri amélioré : Compréhension contextuelle, réponses intelligentes et interaction via saisie.

: Compréhension contextuelle, réponses intelligentes et interaction via saisie. Photos et vidéos : Recherche en langage naturel, création de films souvenirs et outils d'édition avancés.

: Recherche en langage naturel, création de films souvenirs et outils d'édition avancés. Mail et Messages : Réponses rapides et résumés d'e-mails.

: Réponses rapides et résumés d'e-mails. Transcription : Enregistrement audio et transcription. Valable aussi pour les appels.

: Enregistrement audio et transcription. Valable aussi pour les appels. Concentration et notifications : Filtrage des notifications importantes et personnalisation des alertes.

: Filtrage des notifications importantes et personnalisation des alertes. Outils professionnels : Intégration avec des logiciels tiers pour l'édition et la gestion des données.

Mark Gurman estime toutefois que les outils d'écriture, saisie pour Siri et les résumés d'enregistrements d'appels sont les meilleures fonctionnalités.

Les nouveautés de l'iPhone 16

Quant à l'iPhone 16, les nouveautés attendues sont :