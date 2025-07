Apple envisagerait une légère augmentation du prix des iPhone 17

L'analyste Edison Lee de Jefferies vient de confirmer les rumeurs concernant une possible hausse tarifaire sur la prochaine gamme d'iPhone. Selon son rapport, Apple pourrait appliquer une augmentation de 50 dollars sur plusieurs modèles iPhone 17 pour compenser l'inflation des coûts de production et les tensions commerciales avec la Chine.

Cette décision s'inscrit dans un contexte économique complexe où Apple fait face à des défis multiples. Les composants électroniques coûtent plus cher, les tarifs douaniers américains pèsent sur les produits manufacturés en Chine, et de nouvelles taxes pourraient également s'appliquer aux marchandises en provenance d'Inde. Jusqu'à présent, la firme de Cupertino avait choisi d'absorber ces surcoûts, mais cette stratégie semble avoir atteint ses limites.

Les modèles concernés seraient l'iPhone 17 Air (qui remplacera le Plus), l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max. Le modèle de base iPhone 18 devrait maintenir son prix actuel de 799 dollars (969 euros). Cette approche progressive permettrait à Apple de préserver l'accessibilité de son entrée de gamme tout en répercutant les coûts supplémentaires sur ses modèles premium.

Paradoxalement, cette annonce intervient dans un contexte de forte demande. Les opérateurs télécom américains rapportent une croissance de 22% des ventes d'équipements au deuxième trimestre 2025, soit leur meilleure performance depuis six trimestres. Cette vigueur commerciale pourrait justifier la confiance d'Apple dans sa capacité à maintenir ses volumes malgré des prix plus élevés.

Si ces prévisions se confirment, l'iPhone 17 Pro atteindrait 1049 dollars et le Pro Max 1249 dollars aux États-Unis. En Europe, avec la TVA et les spécificités du marché, ces augmentations pourraient s'avérer encore plus marquées pour les consommateurs français, d'autant que la valeur de l'euro est en train de diminuer face au dollar.



Bien que les tensions commerciales et les tarifs douaniers ne concernent que les Etats-Unis, il est très probable répercute ces hausses dans le monde entier pour lisser les coûts. Le marché américain étant le principal, l'entreprise de Tim Cook préfèrera toujours passer des hausses tarifaires mondiales pour ne pas trop toucher le consommateur américain. C'est triste mais c'est ainsi.

