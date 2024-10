L’écran économe en énergie de l’Apple Watch 10 pourrait arriver sur l’iPhone 17

Pour ses iPhone, Apple propose les meilleurs écrans de l’industrie en termes de luminosité, de précision des couleurs et de taux de rafraîchissement, ce qui offre une expérience visuelle exceptionnelle. Le problème c’est que ce sont en général des écrans très gourmand en énergie, Apple pourrait bientôt ajuster cela en intégrant une nouvelle technologie d’affichage qui existe déjà sur l’Apple Watch Series 10 !

Un écran qui fatiguerait moins la batterie de l’iPhone

Les derniers iPhone 16 bénéficient d’une batterie plus performante, mais malheureusement, ils continuent continuent à faire face à un défi majeur : la consommation excessive d’énergie de certains composants, en particulier le modem 5G et l’écran OLED. Ces éléments qui sont indispensables pour l’expérience utilisateur sont parmi les plus énergivore dans l’iPhone. Cependant, Apple semble avoir trouvé une solution prometteuse pour l’écran.



La firme de Cupertino envisage en effet d’intégrer la technologie d’affichage LTPO3 (récemment introduite avec l’Apple Watch Series 10) dans ses futurs iPhone.

Qu’est-ce que la technologie LTPO3 ?

Le LTPO, acronyme de « Low-Temperature Polycrystalline Oxide », est un type de panneau TFT qui combine deux matériaux : un oxyde et du silicium polycristallin à basse température (LTPS). Ce mélange unique permet d’optimiser la consommation énergétique tout en améliorant les performances d’affichage. Autrement dit, si l’iPhone adopte cette technologie d’affichage, il n’y aura aucun sacrifice sur la qualité et la performance de l’écran.



Le LTPO3 a été spécialement conçu pour remplacer le lecteur TFT traditionnel par une version utilisant de l’oxyde, plus efficiente. Concrètement, cela permet un rafraîchissement plus rapide en mode affichage permanent (Always-On), passant de 60 secondes à seulement une seconde.

Si Apple décide d’intégrer des panneaux OLED LTPO3 dans les futurs iPhone, les avantages seraient multiples :

Amélioration de l’autonomie : grâce à une meilleure gestion de la consommation d’énergie de l’écran, les iPhone pourraient offrir une autonomie prolongée sans avoir besoin d’augmenter la taille de la batterie.

: grâce à une meilleure gestion de la consommation d’énergie de l’écran, les iPhone pourraient offrir une autonomie prolongée sans avoir besoin d’augmenter la taille de la batterie. Meilleure longévité : en réduisant la demande énergétique de l’écran, l’usure globale de la batterie serait limitée, prolongeant ainsi la durée de vie des appareils.

: en réduisant la demande énergétique de l’écran, l’usure globale de la batterie serait limitée, prolongeant ainsi la durée de vie des appareils. Amélioration des angles de vision : le LTPO3 pourrait également contribuer à une meilleure qualité visuelle, notamment en améliorant les angles de vision.

Allo, Samsung ?

Selon la rumeur, Samsung Display pourrait être le fabricant derrière les panneaux OLED LTPO3 des futurs iPhone. Le géant sud-coréen (déjà impliqué dans la production d’écrans OLED pour Apple) est un acteur majeur dans l’industrie des écrans et pourrait jouer un rôle central dans cette transition technologique. De plus, Samsung Display a des capacités de production spectaculaires, des prix attractifs et a surtout fait ses preuves un grand nombre de fois dans les commandes d’Apple !



La grande question reste de savoir si les iPhone 17 bénéficieront de cette avancée, ou si Apple attendra encore quelques années avant de l’intégrer à ses smartphones. Si l’introduction du LTPO3 se fait dès l’iPhone 17, cela renforcerait la position d’Apple sur le marché en offrant une autonomie améliorée et des performances d’affichage inégalées. Toutefois, il est également possible qu’Apple réserve cette technologie pour une génération ultérieure, préférant affiner encore ses performances avant de la proposer au grand public.



