Apple Intelligence pourrait arriver sur les anciens iPhone

L'introduction d'Apple Intelligence avec iOS 18 a marqué l'entrée officielle d'Apple dans l'ère de l'IA générative. Cependant, cette innovation technologique n'est actuellement disponible que sur les iPhone 15 Pro, 15 Pro Max et la gamme iPhone 16, ainsi que les iPad et Mac avec une puce M. Cette restriction suscite de nombreuses questions : est-elle uniquement technique ou également stratégique ? Les anciens modèles pourraient-ils bénéficier de certaines fonctionnalités d'Apple Intelligence ? De toute évidence, la réponse est oui.

L'architecture hybride d'Apple Intelligence : local vs cloud

Apple Intelligence, enfin accessible aux Français depuis iOS 18.4, repose sur une architecture hybride qui combine traitement local et traitement sur serveurs distants. Cette approche permet à Apple d'équilibrer performance, confidentialité et capacités avancées.

Sur l'appareil : Un modèle optimisé de 3 milliards de paramètres gère les tâches moins complexes comme la correction orthographique, la réécriture de texte simple ou les réponses intelligentes basiques dans Messages.

: Un modèle optimisé de 3 milliards de paramètres gère les tâches moins complexes comme la correction orthographique, la réécriture de texte simple ou les réponses intelligentes basiques dans Messages. Sur le cloud : Pour les tâches plus exigeantes, Apple utilise son système "Private Cloud Compute" (PCC), qui fait appel à des serveurs équipés de puces Apple Silicon. Ce système traite notamment les résumés de textes longs, l'extraction de points clés ou les résumés de pages web.

Quand vous initiez une tâche avec Apple Intelligence, votre appareil analyse d'abord s'il peut la compléter localement. Si ce n'est pas possible, il envoie uniquement les données nécessaires aux serveurs d'Apple pour traitement, sans que ces informations ne soient stockées ou accessibles par Apple. De fait, comme de nombreuses fonctionnalités font appel aux serveurs d'Apple, elles pourraient techniquement être intégrées à n'importe quel appareil.

Pourquoi la restriction aux modèles récents ?

La raison officielle avancée par Apple est technique : les fonctionnalités d'Apple Intelligence nécessiteraient au minimum 8 Go de RAM, disponibles uniquement sur les iPhone 15 Pro/Pro Max et la série iPhone 16. C'est la raison pour laquelle tous les Mac et iPad dotés d'une puce Apple Silicon sont compatibles, puisqu'ils sont tous dotés d'au moins 8 Go de RAM. Les Mac sont même désormais vendus avec 16 Go de RAM minimum

John Giannandrea, ancien responsable de l'IA chez Apple, a déclaré :

Vous pourriez en théorie faire fonctionner ces modèles sur un très ancien appareil, mais ce serait tellement lent. Ce ne serait pas utile. Et donc ce n'est pas un stratagème pour vendre de nouveaux iPhone. Pas du tout.

Cependant, plusieurs éléments remettent en question cette justification purement technique :

Fonctionnalités cloud : De nombreuses fonctionnalités d'Apple Intelligence s'exécutent sur les serveurs d'Apple et non sur l'appareil lui-même. Contournements existants : Des utilisateurs ont réussi à activer certaines fonctionnalités d'Apple Intelligence sur d'anciens iPhone et Mac via des méthodes non officielles comme l'application "Nugget". Apparitions mystérieuses : Certains utilisateurs d'iPhone 13 Pro ont brièvement aperçu des options liées à Apple Intelligence dans leurs paramètres avant qu'elles ne disparaissent. Simple bug d'affichage ou réelle possibilité technique envisagée par Apple ? La concurrence en est capable : Que ce soit sur Android ou Windows, tous les autres constructeurs et développeurs d'OS parviennent à intégrer des fonctionnalités d'intelligence artificielle sur des appareils limités techniquement. Cela se fait quasiment toujours au prix de la confidentialité des données et de la sécurité — puisque ces approches sont exclusivement basées sur le cloud — mais le fait est que ça fonctionne.

Ce qui pourrait fonctionner sur les anciens iPhone

En analysant la répartition des fonctionnalités entre traitement local et cloud, on peut identifier plusieurs capacités qui pourraient techniquement fonctionner sur d'anciens modèles :

Fonctionnalités basées sur le cloud :

Résumés complets des textes (pages Safari, mails...)

Résumés d'enregistrements audio dans Notes

Extraction de points clés dans les documents

Création de listes et formatage de tableaux

Visual Intelligence

Réponses intelligentes des mails

La plupart des fonctionnalités avancées de Siri (toujours pas disponibles)

Les outils d'écriture illustrent parfaitement la stratégie hybride local/cloud adoptée par Apple

Ces fonctionnalités, qui s'exécutent principalement sur les serveurs d'Apple, pourraient théoriquement être proposées sur des appareils moins puissants, puisque le traitement lourd ne se fait pas sur l'appareil lui-même.



Notez qu'Apple ne fournit pas le détail des fonctions s'exécutant en local et dans le cloud. A force de tests, en coupant la connexion internet notamment, on arrive à déceler les subtilités de ce fonctionnement hybride. De plus, la liste n'est pas figée ; certaines fonctionnalités normalement traitées en locales peuvent l'être sur le cloud si la tâche est trop ardue comme sur les outils d'écriture.

La philosophie Apple : expérience complète ou rien

Si techniquement certaines fonctionnalités pourraient être déployées sur d'anciens modèles, la philosophie d'Apple pourrait constituer un obstacle majeur. La marque à la pomme a toujours privilégié une expérience utilisateur cohérente et complète.

Proposer une version partielle ou dégradée d'Apple Intelligence sur les anciens iPhone irait à l'encontre de cette approche. Apple préfère généralement ne pas offrir une fonctionnalité plutôt que de proposer une expérience qu'elle juge sous-optimale et/ou lente.

On sait maintenant que pour iOS 19, Apple se concentrera davantage sur l'expansion des fonctionnalités existantes d'Apple Intelligence vers de nouvelles applications plutôt que sur l'introduction de capacités entièrement nouvelles. Cette stratégie suggère qu'Apple souhaite d'abord consolider son écosystème d'IA avant d'envisager un élargissement de la compatibilité.