iOS 19 : ce que nous savons des nouveautés à venir

L'attente monte pour la prochaine mise à jour majeure d'iOS, prévue pour être dévoilée lors de la WWDC 2025 en juin prochain. Bien que les détails officiels ne soient pas encore connus, les rumeurs et les fuites nous donnent un aperçu alléchant de ce qu'Apple pourrait nous réserver. Voici un récapitulatif des principales nouveautés attendues dans iOS 19.

Un design repensé inspiré de visionOS

L'une des évolutions les plus marquantes d'iOS 19 devrait être son interface utilisateur. Apple s'apprêterait à introduire un design plus épuré et moderne, s'inspirant fortement de visionOS, le système d'exploitation de son casque Vision Pro.

On peut s'attendre à :

Des menus et contrôles plus transparents, donnant une impression de profondeur

Une refonte de certaines applications natives comme l'appareil photo

Une navigation simplifiée et plus intuitive

Des icônes arrondies :(

Ce lifting visuel pourrait être le plus important depuis iOS 7, marquant une nouvelle ère dans l'esthétique des iPhone.

Traduction en temps réel via les AirPods

Une fonctionnalité particulièrement intéressante serait la traduction en direct via les AirPods. Cette innovation permettrait aux utilisateurs de communiquer sans effort dans différentes langues, sans avoir recours à des applications tierces. Un atout majeur pour les voyageurs et les professionnels travaillant à l'international.

Santé et bien-être : l'IA au service de votre forme

L'application Santé pourrait recevoir une mise à jour significative, intégrant un coach virtuel alimenté par l'IA. Parmi les nouveautés potentielles :

Recommandations personnalisées basées sur vos données de santé

Vidéos de coaching adaptées à votre profil

Suivi nutritionnel amélioré

Ces fonctionnalités, si elles se concrétisent, pourraient positionner l'iPhone comme un véritable compagnon de santé au quotidien.

Apple Intelligence : rien de neuf sous le soleil

On le sait, Apple est déjà très en retard sur son service d'IA personnelle. Quasiment tout ce qui a été présenté à la WWDC 2024 pour iOS 18 est absent ou inefficace. C'est en particulier le cas pour le Siri 2.0 qui a été repoussé aux calendes grecques. iOS 19 sera l'occasion pour l'entreprise de combler le retard et d'enfin rendre disponibles les fonctionnalités promises. De fait, aucune nouveauté IA n'est attendue et Apple va se concentrer a corriger les bugs — notamment les hallucinations des résumés de notifications — et délivrer les promesses. Avant de sortir de nouvelles fonctionnalités, il faut déjà que les actuelles tournent correctement.

Compatibilité et disponibilité

Selon nos sources iOS 19 devrait être compatible avec tous les iPhone actuels. En revanche, les dernières rumeurs indiquent une fin de support pour les iPhone XR, XS et XS Max. Il est possible qu'Apple ait changé ses plans très récemment et qu'elle développe une mise à jour plus ambitieuse que prévue pour faire oublier l'échec actuel d'Apple Intelligence.



La version bêta sera probablement disponible dès juin pour les développeurs, suivie d'une version publique en juillet. Le déploiement officiel est attendu en septembre 2025, coïncidant avec le lancement de la gamme iPhone 17.

iOS 19 s'annonce comme une mise à jour ambitieuse, mêlant refonte visuelle et innovations fonctionnelles. Si Apple parvient à concrétiser ces promesses, cette nouvelle version pourrait bien redéfinir notre interaction avec nos iPhone, tout en renforçant la position de la marque à la pomme sur le marché des smartphones haut de gamme. Apple a besoin d'un nouveau paradigme face à la concurrence Android qui ressemble de plus en plus à l'OS de Cupertino.