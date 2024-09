Les nouveautés des iPad mini 7 et iPad 11 à venir ce mois-ci

Le keynote de la semaine prochaine devrait être intense car, en plus des nouveaux iPhone 16 et Apple Watch 10, on s'attend à ce que la firme de Cupertino dévoile de nouveaux AirPods 4 ainsi que de nouveaux iPad d'entrée de gamme. L'iPad mini et l'iPad standard n'ayant pas été mis à jour depuis un moment, il y a une très forte probabilité pour qu'Apple lance un nouvel iPad 11 d'entrée de gamme ainsi qu'un iPad mini de 7e génération. Mais avec quelles nouveautés ?

iPad mini (7e génération)

La dernière mise à jour de l'iPad mini remonte à septembre 2021, soit le modèle le plus vieux de la gamme actuellement. Le modèle de 6e génération a introduit un nouveau design à bords plats inspiré par l'iPad Pro, un port USB-C, Touch ID déporté sur le bouton d'alimentation et a ajouté le support de l'Apple Pencil 2. L'iPad mini 6 a été très bien accueilli par les clients.

À cause de son grand âge, l'iPad mini actuel manque de certaines fonctionnalités présentes sur les modèles plus récents, comme une caméra frontale en mode paysage et le support de l'Apple Pencil Pro. Il est très probable que ces fonctionnalités soient incluses dans la mise à jour de la 7e génération, bien que la caméra puisse rester dans sa position actuelle, étant donné l'utilisation fréquente de l'iPad mini en orientation portrait.

Le nouvel iPad mini passera probablement à la dernière puce A18, permettant ainsi de supporter les fonctionnalités d'Apple Intelligence. Cela signifie que les utilisateurs pourront utiliser le nouveau Siri, Genmoji, Image Playground, et bien plus encore, bien que toutes les fonctionnalités ne soient peut-être pas disponibles dès le lancement. On peut aussi penser à une puce M1.

L'iPad mini précédent avait un problème d'affichage connu sous le nom de "jelly scrolling", où une moitié de l'écran se rafraîchissait plus rapidement que l'autre, entraînant un défilement inégal. Bien que cela n'ait pas été confirmé, il existe des rumeurs selon lesquelles Apple corrigera ce problème dans le modèle de nouvelle génération. Mais les ingénieurs n'auraient malheureusement pas fait appel à une dalle OLED pour cela, conservant un bon vieux LCD.

De plus, l'iPad mini 7 devrait commencer avec 128 Go de stockage, soit une amélioration par rapport aux 64 Go du modèle actuel, tout en restant au même prix, soit 606 € en France ou 499 $ (HT) aux USA.

iPad (11e génération)

Apple a actualisé l'iPad standard pour la dernière fois en octobre 2022, marquant le redesign le plus significatif du modèle de base depuis son introduction par Steve Jobs en 2010. Cette mise à jour a apporté un design à bords plats avec une variété de couleurs vives, le passage à l'USB-C, et l'ajout de haut-parleurs stéréo en mode paysage. C'était aussi le premier iPad à être équipé d'une caméra selfie en mode paysage, une fonctionnalité qui ne serait intégrée aux autres iPads qu'un an et demi plus tard. L'iPad 10 a été lancé à 449 $ aux USA et à 589 € en France, avant qu'Apple ne revoit son prix chez nous à 439 € après la sortie de l'iPad Air 6.

La rumeur veut qu'Apple se concentre sur la réduction des coûts de production du modèle d'entrée de gamme. Il n'est pas clair si cela entraînera une réduction du prix ou si cela améliorera simplement les marges d'Apple sur le modèle de 11e génération.

L'iPad de 10e génération est actuellement alimenté par la puce A14 Bionic, ce qui n'est pas assez puissant pour Apple Intelligence ou bien les jeux dernier cri. Traditionnellement, le modèle de base de l'iPad a un retard de deux ans sur les mises à jour de chipset, faisant de la puce A16 Bionic une candidate probable. Mais une puce A17 serait plus probable cette année, pour toucher un plus large public.



Enfin, si le nouveau système de gestion des fenêtres, Stage Manager, introduit dans iPadOS 16, était jusqu'ici réservé aux iPads équipés d'une puce M1 ou plus récente (puis aux iPads Pro avec les puces A12X et A12Z), il y a fort à parier que l'entreprise américaine étende sa compatibilité aux petits iPad. Ce serait un argument de vente, d'autant qu'un Magic Keyboard pas cher serait en cours de conception chez Apple...



Rendez-vous lundi 9 septembre pour découvrir toutes les nouveautés Apple avec un keynote de folie !