Apple lancerait l'iPad 11, l'iPad Air 6 et l'iPad mini 7 cette semaine

Après l'iMac M2, Apple annoncerait également de nouveaux iPad dans les prochains jours. Alors que certaines sources fiables ont récemment déclaré que l'entreprise américaine ne lancerait plus de produits en 2023, voilà que Supercharged affirme que la gamme iPad sera largement revue cette semaine avec un nouvel iPad 11, un nouvel iPad mini 7 et un nouvel iPad Air 6. Les changements attendus sont toutefois mineurs.

Du changement du côté de l'iPad

Le dernier changement dans la gamme iPad d'Apple remonte à octobre 2022, avec l'iPad Pro M2 et l'iPad d'entrée de gamme de 10e génération entièrement redessiné. Ce dernier a enfin supprimé le bouton d'accueil, tout en intégrant un port USB-C. Les modèles "mini" et "Air" n'ont pas évolué depuis depuis respectivement fin 2021 et début 2022, ce qui en font de bons candidats pour un renouvellement. Il paraît en revanche assez peu plausible que l'iPad 10 soit déjà remplacé.

Selon les sources de notre confrère Sami Fathi de Supercharged, les annonces pourraient avoir lieu dès le mardi 17 octobre. On imagine alors qu'elles prendront la forme d'un communiqué de presse, la firme n'ayant prévu aucun keynote.

Les annonces auront lieu sur le site web d'Apple et sur sa chaîne YouTube et ne comprendront pas d'événement hybride tape-à-l'œil pour les annonces de produits importants. Apple a annoncé plusieurs produits par le biais de communiqués de presse sur son site web, notamment le dernier iPad Pro équipé de la puce M2 et les Macbook Pros et Mac mini M2 Pro et M2 Max.

Les nouveautés attendues sur les iPad 2023

Les mises à jour comporteront des améliorations mineures en termes de spécifications, offrant grosso-modo des puces plus rapides et plus efficaces. L'iPad Air recevra la puce M2, une mise à jour de l'actuelle puce M1, tandis que le prochain iPad mini sera équipé de la puce A16 Bionic des iPhone 15 et iPhone 14 Pro. Une rumeur a suggéré cette semaine qu'avec l'iPad mini 7, Apple cherche à résoudre le problème du "jelly scrolling", un phénomène qui fait que les contenus affichés apparaissent décalés et saccadés. Pour cela, le panneau LCD aurait été tourné à 90 degrés. Quant à l'iPad 11, il pourrait passer de la puce A14 à la puce A15 voire A16, mais rien n'est moins sûr.



Aucune des tablettes ne passera à un écran 120 Hz ou à la Dynamic Island. Dommage. Espérons, si les annonces se confirment, qu'Apple nous réserve au moins une petite surprise, comme l'hypothétique grand iPad Air de 12,9 pouces.