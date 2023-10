Toujours pas d'écran 120 Hz sur le nouvel iPad mini 7

Apple prépare le lancement de l'iPad mini de septième génération, mais le nouveau modèle ne sera pas doté d'un écran ProMotion rafraîchi à 120 Hz selon une fuite qui s'appuie sur la chaîne d'approvisionnement. Une nouvelle qui n'est finalement pas très surprenante au regard du positionnement tarifaire.

Une petite évolution de l'iPad Mini

Selon le compte X @Tech_Reve, l'iPad mini 7 "n'a toujours pas de fréquence 120 Hz", et seul le processeur de la série A devrait être mis à niveau. Une itération mineure avant le passage à l'OLED, suggéré encore hier.



Les rumeurs selon lesquelles Apple pourrait adopter le 120 Hz sur l'iPad mini 7 ont commencé à retenir l'attention lorsque le phénomène de "jelly scrolling" a été identifié peu après la sortie de l'iPad mini 6 en septembre 2021.

Le "jelly scrolling" fait référence à un effet perturbant de l'écran, qui peut donner l'impression que le texte ou les images d'un côté de l'écran sont inclinés vers le bas en raison d'un décalage entre les taux de rafraîchissement. Ce phénomène peut donner l'impression qu'un côté de l'écran réagit plus rapidement que l'autre, ce qui constitue une perturbation visuelle difficile à manquer une fois qu'on l'a remarquée. Nous l'avions d'ailleurs remonté en premier sur l'Apple Watch Ultra.



Apple affirme que ce phénomène est un comportement normal pour les écrans LCD. Les dalles à cristaux liquides étant rafraîchies ligne par ligne, il existe un minuscule délai entre le rafraîchissement des lignes du haut et celui des lignes du bas. S'il s'agit d'un comportement normal pour les écrans LCD, il peut sembler plus évident lorsqu'il est observé sur l'écran plus petit de l'iPad mini.



À la fin de l'année dernière, une rumeur sur des forums coréens suggérait qu'Apple testait un écran fourni par Samsung pour un futur iPad mini qui permettrait des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz, mais aucun modèle de ce type n'a vu le jour, et les projets d'Apple pour l'iPad mini ne sont toujours pas clairs.



Mark Gurman, de Bloomberg, a rapporté en début d'année qu'une mise à jour de l'iPad mini avec une légère "augmentation des spécifications" n'était pas exclue en 2024. Plus récemment, en août, "ShrimpApplePro" a suggéré qu'un iPad mini de septième génération était en préparation chez Apple, et a déclaré avoir vu des preuves qu'au moins un nouveau modèle d'iPad serait disponible cette année. Le mois dernier, un rapport de DigiTimes indiquait qu'Apple prévoyait de sortir un "iPad de petite taille" au quatrième trimestre, rapidement corroboré par 9to5Mac qui pense savoir que l'iPad Mini 7 sortira en 2023.



L'iPad mini de sixième génération intègre actuellement la puce A15 Bionic, tandis que les nouveaux iPhone 15 et iPhone 15 Pro utilisent respectivement les puces A16 et A17 Pro. Une légère augmentation des spécifications pourrait également inclure des mises à jour des caméras avant et arrière, ce qui permettrait d'introduire pour la première fois sur l'iPad des fonctionnalités telles que le Photonic Engine. Le design ne devrait pas évoluer.