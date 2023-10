Apple teste tvOS 17 sur un iPad mini pour en faire un HomePod avec écran

C'est le retour de la rumeur d'un HomePod avec écran. Quelques jours après avoir relancé les spéculations à la suite de la publication d'une photo d'un HomePod avec un écran LCD, nos confrères de 9to5Mac ont découvert des indices concrets dans le code de tvOS 17.2, tout juste livré en bêta auprès des développeurs. Pour eux, aucun doute, Apple prépare un HomePod avec écran.

Apple utilise un iPad mini 6 fonctionnant sous tvOS

Apple a publié jeudi la première version bêta d'iOS 17.2, ainsi que tvOS 17.2 bêta et d'autres mises à jour logicielles. Alors qu'iOS 17.2 contient pas mal de nouveautés dont l'application Journal, tvOS 17.2 apporte une toute nouvelle navigation avec une barre latérale. Mais le plus intéressant peut-être concerne les traces d'iPad d'une exécution du firmware partagé entre l'Apple TV et le HomePod.



Il faut savoir que chaque logiciel publié par Apple comprend des fichiers de prise en charge des appareils qui spécifient les appareils sur lesquels le logiciel peut être installé. Dans le cas de tvOS, il s'agit des modèles d'Apple TV compatibles, ainsi que des HomePods. Pour une raison inconnue, les dernières versions de tvOS contiennent également des fichiers de prise en charge de l'iPad mini 6.

Mais ce n'est pas tout. En cherchant plus loin, nos amis américains ont découvert que le SDK tvOS 17, livré avec Xcode 15, incluait déjà une prise en charge cachée de l'iPad mini 6. Mieux, certains des frameworks tvOS 17 qui contiennent des données d'étalonnage audio ont également été mis à jour avec des pilotes pour l'iPad mini. Pour eux, cela ne fait aucun doute, Apple développe un HomePod avec un écran de la taille d'un iPad mini.

Bien entendu, ces fichiers n'ont jamais été destinés à être vus par les utilisateurs finaux ou même les développeurs et sont probablement des restes de quelque chose sur lequel Apple a travaillé. Sur quoi exactement ? Vraisemblablement un nouveau HomePod doté d'un écran dont la taille est similaire à celle d'un iPad mini.

Des rumeurs en pagaille

Dès 2021, Bloomberg rapportait qu'Apple travaillait sur de multiples nouveaux accessoires de maison intelligente, y compris un nouvel écran intelligent qui combine HomePod et Apple TV dans un seul appareil. Cette année, l'analyste Ming-Chi Kuo a rapporté que l'entreprise prévoyait de lancer un HomePod plus grand avec un écran intégré de 7 pouces.



On imagine donc que l'iPad mini, dont la diagonale fait 8,3 pouces actuellement, est un bon candidat pour explorer les possibilités offertes par ce type d'appareil de domotique.



Ce qui est sûr, c'est qu'Apple développe une nouvelle version du HomePod avec un petit écran LCD sur le dessus. Celle-ci est déjà à un stade de développement plus avancé et devrait remplacer le HomePod 2 dans un futur proche. Reste que la version avec grand écran façon iPad mini n'est pas encore validé du côté de la pomme.

Le mode veille arrive dans iPadOS

Dernier point repéré par 9to5Mac, le mode StandBy (Veille) a été adapté pour l'iPad, il devrait être introduit avec iPadOS 18 l'année prochaine.



Sur iOS 17, le mode Veille nécessite que l'iPhone soit placé horizontalement sur un support pour fonctionner. Sur l'iPad, ce mode prendrait tout son sens avec une nouvelle station d'accueil, en option payante évidemment.