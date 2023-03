Kuo : Un HomePod avec un écran de 7 pouces va arriver l'année prochaine !

Après plusieurs jours sans rumeur, l'analyste Ming-Chi Kuo est de retour avec une indiscrétion croustillante à propos du... futur de l'HomePod. Selon les informations qu'il a obtenues auprès de ses sources habituelles, Apple pourrait bouleverser notre vision qu'on s'est faite de l'enceinte pommée avec un écran de 7 pouces !

Bientôt un écran pour le HomePod comme chez Amazon ?

Depuis la création du HomePod, Apple propose une enceinte avec une petite surface tactile sur le dessus pour utiliser le produit manuellement sans la commande "Dis Siri". Cependant, cette surface tactile ne permet pas d'afficher des données venant d'applications Apple ou tierces, elle montre juste un + et - pour la gestion du volume quand vous écoutez un contenu audio.



Selon un article publié sur Medium par Ming-Chi Kuo, cette approche du HomePod pourrait bientôt changer. Apple aurait la volonté dès l'année prochaine de rejoindre Amazon sur le marché des enceintes connectées avec un écran. Pour ce HomePod très spécial, Apple aurait choisi un écran de 7 pouces, soit un peu plus grand que l'écran que nous avons sur l'iPhone 14 Pro Max.

L'analyste va tellement loin dans les détails qu'il mentionne également le fournisseur qui s'occuperait des commandes d'Apple pour l'écran de ce nouvel HomePod.

Apple aurait sélectionné l'entreprise Tuanma Microelectronics, il s'agit d'une société chinoise spécialisée dans la fabrication d'écrans à cristaux liquides (LCD) et de modules d'affichage. Elle est basée à Shenzhen en Chine où se trouve déjà la gigantesque usine de Foxconn qui assemble les iPhone !



Si la collaboration entre Apple et Tuanma fonctionne pour le HomePod avec écran, le fournisseur chinois pourrait après recevoir des commandes d'écrans pour les iPad.

Un écran pour quoi faire ?

À l'heure actuelle, on ne peut interagir avec un HomePod que par la voix, depuis son iPhone ou via la surface tactile sur le dessus. Avec l'intégration d'un écran, l'utilisateur pourrait utiliser des applications lui permettant d'avoir un aperçu rapide des dernières actualités, de gérer ses appareils domotiques via l'application Maison, de faire des conversations FaceTime, de consulter Twitter...



Avec cette innovation, Apple part du principe que le HomePod s'installe en général dans le salon, la cuisine ou la chambre, des lieux où on passe beaucoup de temps et le plus souvent à proximité d'un HomePod qui diffuse de la musique. L'utilisation de l'écran pourrait se faire d'une manière rapide comme prolongée.



Le HomePod avec un écran devrait être une "révolution" pour la gestion de la maison connectée, il permettra d'allumer une lumière, de baisser les volets d'un simple appui. Plus besoin de prendre son iPhone dans les mains ni même de passer par la commande vocale "Dis Siri".