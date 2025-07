Prime Day : écran portable LG QHD+ 16 pouces pour Mac et iPad à 254 € !

L'écran portable LG Gram +View 16MR70 profite actuellement d'une belle réduction qui le rend particulièrement attractif pour les utilisateurs de Mac Mini et autres configurations compactes. Cette promotion à 254€ au lieu de 329€ mérite qu'on s'y attarde, d'autant que ce moniteur portable répond à des besoins bien spécifiques dans l'écosystème Apple.

Un compagnon idéal pour le Mac Mini et MacBook

Le LG Gram +View 16MR70 se positionne comme une solution élégante pour transformer n'importe quel espace en poste de travail productif. Avec ses 670 grammes seulement, il rivalise avec le poids d'un MacBook Air tout en offrant un écran supplémentaire de 16 pouces. Sa résolution QHD+ de 2560x1600 pixels au format 16:10 s'harmonise parfaitement avec les standards Apple, offrant une densité de pixels suffisante pour un travail confortable.

La connectique USB-C avec alimentation 45W simplifie considérablement l'installation : un seul câble suffit pour alimenter l'écran et transmettre le signal vidéo. Cette approche minimaliste rappelle la philosophie Apple et s'intègre naturellement avec les Mac Mini M4, qui disposent de plusieurs ports USB-C/Thunderbolt.

Le moniteur fonctionne parfaitement avec les MacBook comme écran secondaire, permettant d'étendre l'espace de travail pour une productivité accrue. Les utilisateurs peuvent ainsi bénéficier d'un setup dual-screen portable, idéal pour le télétravail ou les déplacements professionnels.

Une polyvalence qui séduit, même avec l'iPad

L'écran portable de LG brille par sa polyvalence d'usage. Son étui magnétique fait office de support ajustable, permettant des angles de 105° et 120° selon les préférences. La couverture colorimétrique DCI-P3 à 99% garantit une fidélité chromatique appréciable pour le montage photo ou vidéo, même si elle ne rivalise pas avec les écrans professionnels Apple Pro Display.

Le LG Gram +View est également compatible avec les iPad Pro équipés d'un port USB-C. Les modèles d'iPad Pro de 2018 et plus récents peuvent utiliser ce moniteur en mode recopie d'écran, transformant la tablette Apple en station de travail portable. Cette fonctionnalité s'avère particulièrement utile pour les présentations ou le partage de contenu sur un écran plus grand.

Cette réduction de 75€ rend le Gram +View particulièrement compétitif face aux alternatives portables du marché. Pour les utilisateurs nomades ou ceux qui souhaitent optimiser leur setup Mac Mini sans investir dans un écran fixe volumineux, cette offre représente un excellent compromis entre mobilité, qualité d'affichage et prix. La compatibilité étendue avec l'ensemble de l'écosystème Apple moderne en fait un accessoire particulièrement pertinent pour les utilisateurs multi-appareils.

