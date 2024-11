GX7 : le premier moniteur de jeu OLED 480 Hz de LG

Le tout dernier moniteur de jeu OLED de LG, l'UltraGear 27GX790A (ou GX7), est désormais disponible en précommande sur le site américain du constructeur, offrant l'un des taux de rafraîchissement les plus rapides du moment. Au prix de 999,99 $, il est doté d'un panneau 480 Hz, avec une résolution de 2560 x 1440 et un temps de réponse impressionnant de 0,03 ms.

Un écran 480 Hz pour les gamers

L'écran 120 Hz des iPhone Pro, iPad Pro et MacBook Pro peut aller se rhabiller, LG ne se contente plus de 240 Hz pour ses moniteurs "gaming", mais vient de passer à 480 Hz. Le tout à prix canon. C'est mieux que son premier moniteur 480 Hz qui se contentait d'une résolution Full HD (contre 2K pour le GX7).

En comparaison, le GX7 correspond aux spécifications de base de l'InZone M10S de Sony à 1 100 $, ce qui en fait une option légèrement plus abordable, bien qu'il manque certains modes de performances avancés et des fonctionnalités de taux de rafraîchissement variable que l'on trouve dans le modèle de Sony.



Bien que le moniteur soit disponible en précommande sur le site officiel américain de LG, il n'y a pas de date de lancement et il n'est pas encore visible sur le site français du géant coréen.



Techniquement parlant, le GX7 prend en charge les technologies G-Sync de Nvidia et FreeSync d'AMD, garantissant un gameplay fluide en réduisant les déchirures et les saccades de l'écran. Il bénéficie également d'une certification DisplayHDR True Black 400, offrant une précision des couleurs et un contraste supérieurs, et dispose d'un revêtement « antireflet et à faible réflexion » pour une meilleure visibilité dans des conditions de bonne luminosité.



Les principales caractéristiques :

Fréquence de rafraîchissement ultra-rapide jusqu'à 480 Hz et temps de réponse de 0,03 ms pour un gameplay fluide

Technologie OLED offrant des couleurs vives, des noirs véritables et un rapport de contraste de 1,5 M:1

DisplayPort 2.1 pour une bande passante élevée, garantissant un mouvement fluide à des taux de rafraîchissement de pointe¹

Compatibilité FreeSync™ Premium Pro et G-Sync® intégrée pour des jeux sans déchirures

Conception sans bordure avec éclairage RVB personnalisable et support réglable pour des configurations personnalisées

Les options de connectivité incluent aussi HDMI 2.1, USB 3.0 et une prise casque. Le support du moniteur permet une inclinaison de 15 degrés et une rotation de 30 degrés, améliorant ainsi le confort de l'utilisateur et le positionnement de l'écran.



En clair, un excellent produit pour les joueurs, qui se marierait très bien avec les derniers Mac M4 comme notre chouchou, le Mac mini M4.