Test Soundcore Aeroclip : des écouteurs ouverts qui tiennent leurs promesses

Les Soundcore Aeroclip d'Anker proposent une approche rafraîchissante du marché des écouteurs ouverts, avec un design atypique qui mise sur le confort et la praticité. Ces écouteurs se positionnent comme une alternative intéressante aux AirPods et autres écouteurs Beats d'Apple pour les utilisateurs cherchant une solution audio ouverte, particulièrement adaptée au sport. Voici notre avis dans ce test réalisé au cours du mois dernier.

Un design et une autonomie au top

L'un des points forts majeurs des Soundcore Aeroclip réside dans leur endurance exceptionnelle. L'autonomie annoncée par Anker se révèle même conservatrice dans la pratique, offrant des sessions d'écoute prolongées qui surpassent les attentes.Les 8 heures d'écoute prolongée sont largement dépassés. Il en est de même pour la rapidité de charge (les 10 minutes pour 3h d'écoute son réels) et l'autonomie de 24h du boîtier. Toutes les promesses sont tenues.

Cette longévité s'accompagne d'une conception pensée pour l'activité physique. La forme originale des Aeroclip garantit un maintien optimal même lors d'efforts intenses, éliminant les glissements intempestifs qui peuvent gâcher une séance de sport. Leur architecture ouverte préserve le confort sur la durée tout en maintenant une excellente aération, évitant l'accumulation de transpiration souvent problématique avec les écouteurs intra-auriculaires. De plus, la conception ouverte permet de ne jamais être vraiment coupé de l'environnement, et c'est crucial pour de la course ou du vélo en ville notamment.

La conception de ces écouteurs est telle qu'on les oublie facilement dans les oreilles. Ils sont légers et moins massifs que les images le suggèrent. Les Soundcore Aeroclip sont faciles à mettre avec un peu d'entraînement mais leur conception particulière vous fera sans doute inverser la droite et la gauche. Ils sont livrés avec des embouts en caoutchouc pour éviter qu'ils ne glissent à l'arrière des oreilles, mais c'est tout à fait facultatif. Ici, Anker a totalement réussi le design de son produit. Précisons tout de même que, comme tous les écouteurs, il est préférable de les essayer avant de passer à la caisse car toutes les morphologies sont différentes.

Qualité sonore et fonctionnalités connectées

Sur le plan audio, les Soundcore Aeroclip se démarquent nettement des solutions à conduction osseuse, délivrant une restitution sonore claire et équilibrée qui respecte les attentes de ce segment. Si la qualité ne rivalise pas avec des écouteurs fermés haut de gamme, elle reste tout à fait satisfaisante pour ce type de produit ouvert, offrant un bon compromis entre immersion musicale et perception de l'environnement.



Le micro est correct et, si vous n'enregistrerez pas de podcast avec, c'est tout à fait suffisant pour passer un appel rapide dans un environnement moyennement bruyant.

L'application compagnon adopte une philosophie minimaliste mais efficace. Sans surcharger l'interface, elle propose les fonctionnalités essentielles : personnalisation des commandes tactiles et égaliseurs ajustables selon les préférences d'écoute. En outre, les mises à jour firmware sont régulières et rapides à installer.

La connectivité multipoint fonctionne de manière exemplaire, permettant de jongler sans effort entre iPhone et Mac. Cette fonctionnalité s'avère particulièrement pratique dans l'écosystème Apple, même si elle ne bénéficie pas de l'intégration native des AirPods avec les appareils de Cupertino. Notez que vous ne pouvez appairez que deux appareils en même temps. Mieux que rien.

Des petites améliorations souhaitables

Malgré ces qualités indéniables, quelques aspects mériteraient d'être peaufinés. Le boîtier de transport, bien que fonctionnel, donne une impression de fragilité avec son plastique léger qui tranche avec la qualité de fabrication des écouteurs eux-mêmes. Un format plus compact et des matériaux plus nobles valoriseraient l'ensemble du produit, surtout à ce prix.

La certification IPX4 limitée constitue également un frein pour les sportifs intensifs ou ceux pratiquant en extérieur par temps incertain. Une meilleure résistance à l'eau et à la transpiration élargirait considérablement le champ d'usage de ces écouteurs. Dans les faits, il est sans doute possible de les utiliser sans problème sous la pluie et Anker n'a certainement pas voulu payer cette certification trop onéreuse.

Enfin, l'absence de contrôles gestuels avancés se fait ressentir. La possibilité d'effectuer des glissements sur la surface tactile pour ajuster le volume, à l'instar des AirPods Pro, aurait constitué un plus appréciable pour une utilisation plus intuitive. C'est frustrant car la longue membrane est de fait tactile mais pas sur toute sa surface.

Les Soundcore Aeroclip proposent une alternative crédible aux solutions écouteurs à conduction osseuse pour les amateurs d'écouteurs ouverts, avec des atouts certains en matière d'autonomie et de confort sportif, tout en conservant une marge de progression sur certains aspects pratiques. Les essayer c'est les adopter, y compris pour les habitués d'écouteurs intra auriculaires. Leur conception originale, la qualité sonore étonnante et l'ensemble de l'expérience utilisateur générale sont autant de points qui plaident en faveur des nouveaux écouteurs d'Anker. Proposés en blanc brume de champagne et noir, les Soundcore Aeroclip sont au tarif de 129€, soit le même que les AirPods 4 en promotion.

