Le nouvel écran tactile Espresso 15 Pro vise les clients Apple

Espresso Displays, la marque australienne reconnue pour ses moniteurs portables de qualité, profite du CES 2025 pour dévoilé l’Espresso 15 Pro. Conçu pour les utilisateurs de Mac et d’iPad, mais suffisamment polyvalent pour s’adapter aux ordinateurs Windows, aux Android et aux appareils Samsung DeX, le 15 Pro offre une expérience améliorée, idéale pour les professionnels, les créatifs et les nomades. Son petit truc en plus ? Il est entièrement tactile !

Après l'excellent Espresso 17 Pro, puis le récent et attractif, Espresso 15, le nouveau 15 Pro propose des améliorations pensées pour les utilisateurs recherchant une intégration fluide avec l’écosystème Apple et au-delà.

Caractéristiques principales de l’Espresso 15 Pro

L’Espresso 15 Pro est un moniteur portable plus lumineux, compact et riche en fonctionnalités, en faisant un outil polyvalent pour les utilisateurs créatifs et productifs :

Luminosité : 550 nits pour une excellente visibilité, même dans des environnements très éclairés.

: 550 nits pour une excellente visibilité, même dans des environnements très éclairés. Résolution : Superbe 4K UHD (3840 x 2160) pour des visuels ultra nets.

: Superbe 4K UHD (3840 x 2160) pour des visuels ultra nets. Fidélité des couleurs : Plus d’un milliard de couleurs avec une couverture AdobeRGB à 100 %, idéal pour la retouche photo et le design.

: Plus d’un milliard de couleurs avec une couverture AdobeRGB à 100 %, idéal pour la retouche photo et le design. Compatibilité tactile : Totalement fonctionnel avec macOS, iPadOS, iPhones, Windows et Android (Samsung DeX). Oui, vous avez un Mac tactile sans attendre qu'Apple se décide.

: Totalement fonctionnel avec macOS, iPadOS, iPhones, Windows et Android (Samsung DeX). Support pour stylet : Compatible avec l’Espresso Pen pour le dessin, la prise de notes et les annotations précises.

: Compatible avec l’Espresso Pen pour le dessin, la prise de notes et les annotations précises. Portabilité : Design en aluminium léger et connexion via un seul câble USB-C pour une mobilité optimale.

L'Espresso 15 Pro s’associe évidemment parfaitement aux MacBooks et iPads dotés d'un port USB-C, offrant un moyen simple et efficace d’étendre votre espace de travail. L’accessoire magnétique Stand+ garantit des angles de vision ergonomiques et prend en charge les orientations portrait et paysage, renforçant la polyvalence pour tous les flux de travail.

Un design élégant

Les produits Espresso Displays sont connus pour leur esthétique minimaliste et professionnelle, et l’Espresso 15 Pro perpétue cette tradition. Le châssis en aluminium noir mat, non seulement durable, s’harmonise parfaitement avec les appareils Apple (coloris minuit notamment). Son système d’attache magnétique facilite l’installation et le changement d’orientation en un clin d’œil.

Prix et disponibilité

Bien que les détails sur les prix restent confidentiels au moment de l'ouverture du CES 2025 de Las Vegas, l’Espresso 15 Pro devrait être lancé dans les mois à venir. D’après leur gamme actuelle, il se positionnera probablement entre leurs moniteurs portables d’entrée de gamme et le modèle haut de gamme 17 Pro. Ce dernier est vendu 799 € actuellement.

L’Espresso 15 Pro est un accessoire vraiment intéressant pour les utilisateurs souhaitant augmenter leur productivité ou leur créativité sans s'encombrer. Mieux, il apporte une option tactile, comme ses congénères, à macOS. Bref, si vous avez besoin d'un écran d'appoint beau, performant et original, considérez-le.