Le Fire TV Stick d'Amazon accusé de favoriser le piratage

Les appareils de streaming bon marché d'Amazon se retrouvent au cœur d'une nouvelle polémique qui pourrait faire réfléchir les utilisateurs d'Apple TV. Selon un rapport d'Enders Analysis publié cette semaine, les Fire TV Stick piratés permettent des milliards de dollars de piratage vidéo en Europe, soulevant des questions sur la sécurité des plateformes de streaming.

Un fléau qui touche l'industrie du sport européen

Le rapport pointe du doigt l'explosion du piratage sportif, particulièrement problématique en Europe où les droits de diffusion dépassent désormais 60 milliards de dollars annuels. Les fans de football britanniques doivent débourser près de 1 200 dollars par saison pour suivre tous les matchs de Premier League légalement. Cette inflation des prix pousse de nombreux consommateurs vers des alternatives illégales.

Tom Burrows, directeur des droits mondiaux chez DAZN (qui diffusait la Ligue 1 en France), qualifie cette situation de "quasi-crise pour l'industrie des droits sportifs". Sky Group estime perdre "des centaines de millions de dollars" à cause du piratage, avec 59% des utilisateurs britanniques de contenus piratés qui passent par des Fire Stick modifiés.

Au Royaume-Uni, les autorités durcissent leur position : plusieurs personnes ont été condamnées récemment pour vente d'appareils piratés, avec des peines allant jusqu'à trois ans d'emprisonnement.

Les géants tech pointés du doigt

Le rapport accuse également Google, Microsoft et Meta de négligence. Les systèmes DRM Widevine et PlayReady n'auraient pas été suffisamment mis à jour, Microsoft n'ayant pas publié de mise à jour majeure depuis décembre 2022. Facebook est critiqué pour permettre la publicité de services de streaming illégaux sur sa plateforme.

Amazon tente de réagir en durcissant ses mesures de sécurité et prévoit de migrer ses Fire TV vers un système Linux qui ne supportera plus les applications Android. Pour les utilisateurs d'écosystème Apple, cette situation rappelle l'importance des environnements fermés et sécurisés, où l'Apple TV et tvOS offrent naturellement une meilleure protection contre ces dérives.



Source