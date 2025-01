DAZN dévoile de nouveaux prix pour la Ligue 1, dont un abonnement à 10€

Face à un démarrage difficile et des critiques persistantes sur ses tarifs, DAZN, le diffuseur officiel de la Ligue 1, annonce une refonte majeure de son offre en ce début d'année 2025. Une initiative qui vise à reconquérir les amateurs de football français, alors que le service de streaming doit impérativement atteindre ses objectifs d'abonnés d'ici la fin de l'année.

Une nouvelle politique tarifaire plus accessible

DAZN fait évoluer significativement sa grille tarifaire avec plusieurs nouveautés. Dès février 2025, la plateforme proposera un abonnement sans engagement à 10 euros par mois pour les moins de 26 ans, s'inspirant ainsi du modèle Canal+ et son offre Rat+. L'abonnement standard est désormais fixé à 19,99 euros par mois (contre 29,99 euros initialement), un tarif qui sera maintenu pour la saison prochaine. Une offre promotionnelle "Pass mi-saison" à 69 euros est également disponible jusqu'au 3 février pour suivre la seconde partie du championnat.

Pour répondre aux critiques sur la qualité de sa couverture, DAZN renforce considérablement son dispositif éditorial. Chaque match bénéficie désormais d'une équipe complète avec un commentateur, un expert et un journaliste en bord de terrain. La plateforme réintroduit également le "Multizone", équivalent du traditionnel multiplex, permettant de suivre plusieurs rencontres simultanément le dimanche après-midi.



Côté programmes, deux nouveaux magazines hebdomadaires font leur apparition : un premier diffusé gratuitement le dimanche sur l'application et YouTube, et "Dans la Zone", un talk-show animé par Ambre Godillon et Walid Acherchour, diffusé en clair chaque lundi soir.

Le défi du piratage et l'avenir incertain

Le principal obstacle reste le piratage endémique en France. Selon Brice Daumin, directeur de DAZN France, seulement un tiers des spectateurs de Ligue 1 paient actuellement pour accéder au contenu. Une situation préoccupante comparée à d'autres pays comme l'Italie, où les mesures anti-piratage sont plus efficaces avec jusqu'à 18 000 flux illégaux bloqués par week-end, contre seulement 350 en France.



L'avenir de DAZN dans la Ligue 1 se jouera en décembre 2025, date à laquelle une clause de sortie pourra être activée si l'objectif de 1,5 million d'abonnés n'est pas atteint. Avec un parc actuel estimé à environ 500 000 abonnés, le défi est de taille pour le diffuseur britannique qui mise sur cette nouvelle stratégie pour convaincre le public français.



Cette situation rappelle les difficultés rencontrées par Mediapro en 2020, même si le contexte est différent. La LFP travaille d'ailleurs sur un plan B avec son propre service de streaming, au cas où DAZN devrait se retirer du marché français.

