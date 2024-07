Microsoft dévoile un abonnement Copilot Pro

Dans la continuité de ses annonces autour de l'intelligence artificielle, Microsoft a révélé sa nouvelle feuille de route pour soutenir Copilot. Pour les entreprises et les particuliers, Microsoft élargit les possibilités d'utilisation du concurrent de Bard et ChatGPT (sur lequel il s'appuie), y compris Copilot Pro. Microsoft lance également Copilot pour Android et iOS pour le grand public.

Microsoft Copilot Pro

Alors que Copilot est gratuit depuis début janvier (avec accès à GPT-4 et Dall-E 3), Copilot Pro est un nouvel abonnement mensuel proposé par Microsoft aux particuliers. Le service comprend l'accès à "une expérience d'IA unique" fonctionnant sur tous vos appareils. Il s'agit notamment d'enregistrer des invites et des contextes provenant d'un navigateur, de votre PC, de votre téléphone et d'applications. Le service d'abonnement est disponible pour 22 euros (ou 20 dollars).

Copilot Pro permet également d'avoir accès aux derniers modèles, dont le GPT-4 Turbo d'OpenAI. Les abonnés auront accès au GTP-4 Turbo pendant les heures de pointe pour des performances et des réponses plus rapides. Bientôt, Copilot Pro offrira la possibilité de passer d'un modèle à l'autre, de quoi optimiser l'expérience pour rédiger une présentation, un CV, du code ou autre.



Copilot Pro permettra également aux utilisateurs de créer leur propre GPT Builder, histoire de personnaliser un assistant "adapté à un sujet spécifique".



Copilot Pro est disponible depuis le 16 janvier en France, ainsi qu'au Canada, en Autriche, en Australie, au Brésil, au Canada, en Suisse, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, en Inde, en Italie, au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis.

Microsoft 365

En outre, les abonnés à Microsoft 365 Personal and Family ont désormais accès à Copilot dans Word, Excel, Powerpoint, Outlook et OneNote sur PC, Mac et iPad. Cette intégration comprend la création améliorée d'images AI à l'aide de "Image Creator from Designer", qui est le nouveau nom de "Bing Image Creator".



Microsoft supprime également l'achat minimum de 300 licences pour Copilot dans le cadre des plans commerciaux Microsoft 365. En outre, la condition préalable de Microsoft 365 pour Copilot est également supprimée. La grande nouveauté de Microsoft 365 est donc que les petites et moyennes entreprises peuvent s'inscrire et accéder à Copilot.

Rappelons que Copilot est disponible sur le web de manière distincte du moteur de recherche Bing.

