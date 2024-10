Microsoft annonce le Xbox Cloud Gaming sur les Amazon Fire TV Stick

Les Fire TV Stick sont formidables pour le streaming, cependant, leur point faible est sans aucun doute la quantité de jeux disponibles. Heureusement, suite à un accord entre Microsoft et Amazon, les utilisateurs de Fire TV Stick vont pouvoir bénéficier du gigantesque catalogue de jeux du Xbox Cloud Gaming. La disponibilité n'est pas immédiate, mais elle arrive très vite !

+1 pour les Fire TV Stick

Un coût nettement moins élevé, un rapport qualité/prix exceptionnel, une interface agréable à utiliser... Les Fire TV Stick ont de sérieux arguments pour convaincre une personne qui serait tentée d'acheter une Chromecast ou une Apple TV 4K/HD. Alors que les Fire TV Stick étaient déjà en bonne position sur le marché, celle-ci vient se renforcer davantage grâce à un partenariat inédit avec Microsoft.



Dans un communiqué de presse, le créateur de la Xbox a déclaré qu'un partenariat avec Amazon venait d'être signé, ce qui signifie que dès le mois prochain, les utilisateurs de Fire TV Stick 4K (2023) et de Fire TV Stick 4K Max (2023) pourront accéder au Xbox Cloud Gaming avec un abonnement à renouvellement mensuel.

Au total, plus de 25 pays seront concernés lors du lancement (Microsoft ne révèle pas la liste des pays). Trois critères seront requis pour profiter de cette nouveauté :

Une Fire TV Stick compatible

Une manette sans fil compatible Bluetooth

Un abonnement Xbox Game Pass Ultimate

Si vous remplissez ces trois critères, vous pourrez bénéficier de jeux comme Starfield, Forza Horizon 5, FC 24, The Callisto Protocol, Lords of the Fallen, A Plague Tale : Requiem... Ce qui est fantastique, c'est que vous aurez juste besoin d'une Fire TV Stick, aucune console Xbox ne sera nécessaire, ce qui représente une économie de folie, car le prix d'une Fire TV Stick est largement inférieur à celle d'une Xbox de dernière génération.



Dans son communiqué, Microsoft déclare :

Au cours des dernières années, nous avons entrepris de fournir des jeux dans le cloud à plus d'appareils et à plus de personnes dans le monde entier. Nous sommes ravis d'ajouter Fire TV à notre famille croissante d'appareils de jeu dans le cloud et impatient d'accueillir de nouveaux joueurs dans cette expérience.

Dès que le Xbox Cloud Gaming sera disponible sur les Fire TV Stick, il vous suffira de télécharger et lancer l'application, vous connecter à votre compte Microsoft, connecter une manette sans fil Bluetooth et de commencer une partie !



L'abonnement Xbox Game Pass Ultimate coûte 14,99€/mois avec une possibilité de profiter des deux premières semaines d'abonnement à seulement 1€, uniquement si vous n'avez jamais eu d'abonnement dans le passé.

En ce qui concerne la Fire TV Stick 4K, celle-ci est disponible à 69,99€. Concernant la Fire TV Stick 4K Max, vous la trouverez au prix de 79,99€.

