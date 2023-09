Nouveautés Amazon : Alexa boosté à l'IA, Echo 8, Fire Stick 4K 2 Gen, eero Max 7 avec Wi-Fi 7

Amazon a organisé hier soir un événement pour présenter ses nouveaux appareils et services, allant d'une version mise à jour de l'assistant vocal Alexa à de nouveaux produits Echo, Ring et Eero. Sans oublier les sticks Fire TV 4K qui passent à la seconde génération. À chaque fois, il est question de l'intelligence artificielle générative.

Les nouveautés chez Amazon

Alexa plus humaine que jamais

Amazon a présenté en avant-première la future version d'Alexa, basée sur l'IA générative pour concurrencer ChatGPT d'OpenAI ou Bard de Google. Amazon affirme que son grand modèle de langage a été optimisé pour les interactions vocales et qu'il donnera à la conversation avec Alexa l'impression de s'adresser à un être humain. Si vous dites "Alexa, j'ai froid", par exemple, Alexa saura qu'il faut augmenter la température. L'entreprise américaine s'appuie sur ces nouvelles fonctionnalités pour faciliter la création de routines et fournir à Alexa plusieurs commandes à la fois. Parmi les autres nouvelles fonctionnalités d'Alexa, citons une option permettant de détecter le niveau de luminosité et l'activité dans une pièce afin de déterminer s'il faut allumer ou éteindre les lumières, des capacités de traduction en temps réel pour les appels audio et vidéo, une fonctionnalité d'assistance en cas d'urgence et une fonction "Explore" qui permet aux enfants de demander à Alexa plus d'informations sur un sujet donné.

La gamme Echo 2023

En ce qui concerne la gamme Echo, Amazon a lancé l'Echo Show 8 de 3è génération, son hub domestique intelligent doté d'un écran à 169 €. Il bénéficie d'un nouveau design, d'un processeur plus rapide, d'un son amélioré et de la prise en charge du contenu adaptatif qui change en fonction de la proximité de l'utilisateur par rapport à l'appareil.



L'Echo Hub est un nouveau panneau de contrôle de la maison intelligente alimenté par Alexa pour gérer les appareils domestiques connectés, et l'Echo Pop Kids est une nouvelle enceinte intelligente pour les enfants.



Amazon a également présenté la troisième génération d'Echo Frames avec des fonctionnalités Alexa intégrées. Les nouveaux Echo Frames sont plus fins, moins lourds, offrent une meilleure autonomie et des basses supplémentaires. Amazon propose également les lunettes intelligentes Carrera, qui sont les mêmes que les lunettes Alexa, mais dont le design a été créé par Carrera Eyewear.

Fire TV 4K 2è generation et tablettes Fire

Il y a plusieurs nouvelles tablettes Fire (dont la Fire HD 10 Kids) et appareils Fire TV, ainsi qu'une nouvelle fonction de recherche alimentée par l'intelligence artificielle qui combine l'IA générative avec le catalogue de divertissement Fire TV. Les utilisateurs peuvent poser à Alexa des questions sur les émissions de télévision et les films et obtenir des recommandations de contenu. Une fonction IA intéressante permet également aux utilisateurs de créer des œuvres d'art et des arrière-plans personnalisés sur la Fire TV à l'aide d'une fonction AI Art qui s'intègre à Alexa.



La Fire Stick 4K Max 2è génération offre le WiFI 6E pour 79 €, avec prise en charge des technologies Dolby Vision, HDR et HDR10+, et de l'audio Dolby Atmos immersif. Sans oublier la nouvelle fonctionnalité Écran dynamique qui vous permet d'afficher plus de 2000 photographies ou œuvres d'art de qualité musée. La Fire Stick 4K standard reste au WiFi 6 à 69 euros.



N'oublions pas la Fire TV Soundbar avec DTS® Virtual:X and Dolby Audio à prix mini, pour le moment annoncé à 119 dollars.

Caméra

La nouvelle Ring Stick Up Cam Pro à 179 € est dotée d'un système de détection de mouvement 3D par radar pour une meilleure précision des alertes. Il existe des options de batterie, de branchement et d'énergie solaire, de sorte qu'elle peut être placée n'importe où, et le son a été amélioré avec Audio+.

WiFi 7

En outre, Amazon a également annoncé l'eero Max 7, son premier système maillé Wi-Fi 7. Selon la firme créée par Jeff Bezos, l'eero Max 7 offre des vitesses considérablement accrues, moins d'interférences avec les réseaux voisins et une meilleure latence du réseau maillé. Attention, les prix démarrent à 699 euros, aïe !



Toute la conférence est à voir ci-dessous :

