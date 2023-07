Google Bard va bénéficier d'extensions comme ChatGPT

Dès son lancement en France, Google Bard a fait l'objet de quelques moqueries, l'intelligence artificielle a rapidement exprimé ses limites dans les requêtes et les informations communiquées sont loin d'être toujours aussi bonnes qu'avec ChatGPT. Heureusement, Google est déterminé à améliorer son IA, l'entreprise compte sur l'intégration des extensions pour perfectionner Bard !

Google Bard va avoir des extensions

L'un des points forts de ChatGPT, c'est sa capacité à se connecter à différents services pour récupérer des informations récentes et répondre à plus de requêtes. Si les données s'arrêtent au troisième trimestre 2021, ChatGPT peut aller plus loin grâce à cette stratégie. Constatant la réussite de l'IA avec les extensions, Google a eu l'idée de proposer la même chose avec sa nouvelle intelligence artificielle : Google Bard.



Dans peu de temps, vous allez pouvoir installer des extensions à Google Bard, l'entreprise californienne va ouvrir quasiment la totalité de ses services à son IA pour optimiser l'expérience utilisateur. Les fidèles de Google Bard pourront profiter d'extensions comme Google Maps, Google Docs, Google Drive, YouTube, Google Flights et même des services tiers comme Kayak, OpenTable ou encore Instacart.

Pour ajouter de nouvelles extensions à Google Bard, le principe sera très simple, vous allez avoir à disposition une catégorie "Bard Extensions" où pourrez ajouter l'extension qui vous conviendra. Cette approche sera approximativement la même que le catalogue d'extension de Google Chrome, ils seront présentés sous forme de liste avec le logo et une rapide description. Il vous restera plus qu'à cocher une case pour l'ajouter ou non.



Avec une extension, Google Bard sera capable de faire une recherche en temps réel d'un itinéraire sur Google Maps, dans le catalogue des vidéos YouTube, dans Google Flight pour obtenir les vols pour vos vacances... L'intelligence artificielle va pouvoir proposer une expérience similaire à celle d'un moteur de recherche !



Pour l’instant, Google n'a pas encore communiqué de date pour la disponibilité des extensions. Toutefois, une course contre-la-montre est lancée, car ChatGPT d'OpenAI offre l'ajout d'extensions depuis un bon moment.