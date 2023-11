Apple annonce que Final Cut Pro va bénéficier de nouvelles fonctionnalités à la fin du mois

D'habitude, les sorties de nouvelles mises à jour sont simultanées pour les applications Logic Pro et Final Cut Pro. Cependant, ce n'a pas été le cas cette fois-ci, Apple a publié une nouvelle mise à jour pour Logic Pro, mais rien pour Final Cut Pro, hier soir. La firme de Cupertino a tenu à rassurer dans un communiqué de presse les utilisateurs de Final Cut Pro, ils n'ont pas été oubliés !

Final Cut Pro va bénéficier de nouveautés

Apple a annoncé une mise à jour très attendue pour Final Cut Pro, son logiciel de montage vidéo professionnel. Cette mise à jour vise à améliorer considérablement l'expérience de montage sur Mac et iPad, avec une série de nouvelles fonctionnalités conçues pour rationaliser les flux de travail d'édition. Les utilisateurs peuvent s'attendre à une interface utilisateur améliorée, une navigation et une organisation de chronologie plus intuitives, une utilisation optimisée de l'hardware ainsi qu'une meilleure intégration du silicium Apple.

Côté Mac

La navigation au sein de l'application sera rehaussée par un défilement automatique des chronologies, permettant aux clips actifs de rester en vue, tandis que l'organisation par couleur offrira une différenciation visuelle rapide des éléments. Apple promet également une optimisation des performances d'exportation, en tirant parti de la puissance des puces Apple Silicon pour accélérer le processus.



Les créateurs de contenu qui se fient à la précision trouveront leur compte avec des améliorations significatives apportées au modèle d'apprentissage automatique d'Apple pour un suivi des objets plus performant, en particulier pour les visages. De plus, la création de scénarios connectés sera simplifiée, permettant une édition plus structurée.

Côté iPad

Final Cut Pro va étendre ses capacités avec une expérience d'édition Multi-Touch améliorée, des options de contenu élargies, et des préréglages de gradation des couleurs plus variés. La prise en charge de l'enregistrement vocal directement sur l'appareil et des raccourcis clavier spécifiques à l'iPad accélèrera le processus d'édition, tandis que de nouvelles options de stabilisation d'image permettront aux créateurs de choisir le style visuel de leur vidéo. Les utilisateurs pourront également profiter de la flexibilité d'importer des projets depuis iMovie et de continuer leur travail sur Mac.



La disponibilité de ces mises à jour sur l'App Store est prévue pour la fin du mois et sera offerte sans frais supplémentaires aux utilisateurs existants de Final Cut Pro sur Mac et iPad. Ces nouvelles mises à jour montrent une fois de plus l'engagement d'Apple à fournir des outils puissants et accessibles pour les professionnels de la vidéo, consolidant ainsi sa position de leader dans l'écosystème du montage vidéo créatif.



Le communiqué de presse d'Apple

Télécharger Final Cut Pro à 349,99 €