Final Cut Pro : Apple répond aux professionnels mécontents qui critiquent le logiciel

Le mois dernier, un groupe de 100 professionnels du monde du cinéma, de la publicité, des séries TV... Demandaient à Apple de prendre plus au sérieux le développement de Final Cut Pro et de peut-être mettre plus de développeurs autour de ce fantastique logiciel de montage. Aujourd'hui, Apple répond à cette lettre ouverte !

Final Cut Pro est la référence dans le monde de la création vidéo, le logiciel est quotidiennement utilisé par des dizaines de studios hollywoodiens, des agences de publicité ou encore des milliers de YouTubers populaires.

Cependant, Final Cut Pro a ses points faibles et Apple prend parfois beaucoup trop de temps à les corriger, ce qui exaspère de nombreux utilisateurs dont c'est l'outil principal dans leur travail.

En avril, une lettre ouverte rédigée par 100 professionnels avait fait le buzz sur les réseaux sociaux, ils demandaient à Apple de faire mieux et de se secouer un peu pour éviter que les utilisateurs prennent la fuite de Final Cut Pro pour se rapprocher d'un logiciel concurrent.



Apple a décidé de répondre à cette lettre en affirmant que la communauté des créateurs est toujours considérée comme importante en interne chez Apple.

Voici la réaction d'Apple :

Aux auteurs de la récente lettre ouverte concernant Final Cut Pro dans l'industrie de la télévision et du cinéma : la communauté créative a toujours été si importante pour nous chez Apple, et nous vous sommes reconnaissants pour vos commentaires.

Il y a eu de nombreux projets convaincants créés à ce jour avec Final Cut Pro - des films hollywoodiens et des publicités de haut niveau aux grandes émissions de télévision et au travail impressionnant des plus grands noms de la création de contenu en ligne.

Bien que nous croyions avoir des plans en place pour vous aider à répondre à vos demandes de longs métrages importants, nous reconnaissons également la nécessité de nous appuyer sur ces efforts et de travailler à vos côtés pour vous aider à soutenir vos projets de cinéma et de télévision et vous tenir au courant des mises à jour importantes.



Nous aimerions travailler avec vous pour vous aider à soutenir vos projets de cinéma et de télévision, et nous continuerons à explorer les opportunités qui nous permettent de mieux nous connecter et de favoriser un dialogue important avec notre communauté d'utilisateurs dévoués à l'avenir.