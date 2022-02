Apple a peur que Safari soit considéré comme le « nouvel Internet Explorer »

Pendant de longues années, Microsoft a été moquée et ridiculisée sur le marché des navigateurs internet. Les critiques ont été très nombreuses à l'encontre d'Internet Explorer qui était présenté comme le navigateur réservé aux débutants et aux personnes âgées. Les jeunes et utilisateurs expérimentés ont fui vers Google Chrome ou Mozilla Firefox.

Apple demande des retours

Lent, peu sécurisé, manque de modernité... Internet Explorer a été un poids lourd pour l'image de marque de Microsoft, à tel point que l'entreprise a décidé en 2015 d'arrêter son navigateur internet pour repartir de zéro sur une nouvelle base et un nouveau nom (Microsoft Edge).

Malheureusement, les séquelles persistent et ont décrédibilisé Microsoft, surtout que le géant Google Chrome a pris entre temps une large avance et s'est rapidement positionné comme leader.



Considéré aujourd'hui comme un échec monumental, Microsoft se bat pour prouver à ses anciens utilisateurs que les choses ont complètement changé et que Edge n'a plus rien à voir avec l'expérience qu'ont pu connaitre des centaines de millions de personnes à travers le monde.



Cette image qu'a eue Internet Explorer, aucun de ses concurrents ne souhaite l'avoir, puisqu'une fois que la réputation est faite, il est quasiment impossible de redorer son image même avec la meilleure des volontés !

Aujourd'hui, on apprend que l'équipe Safari aurait été alertée par un tweet de Jen Simmons, une membre de l'équipe Web Developer Experience pour Safari et WebKit

Selon les nombreuses mentions que Simmons peut recevoir sur Twitter, beaucoup de personnes ont un discours qui compare Safari avec Internet Explorer.

Évidemment, cette vision n'est pas du tout positive et c'est précisément ce qui inquiète Apple qui ne veut pas que son navigateur internet soit associé à l'ancêtre de Microsoft Edge.

Tout le monde dans mes mentions dit que Safari est le pire, que c'est le nouvel IE... Pouvez-vous indiquer les bogues spécifiques et le support manquant qui vous frustrent, qui vous empêchent de créer des sites web/applications. Des points bonus pour les liens vers les tickets.

Des détails précis que nous pouvons corriger. La haine vague est honnêtement super contre-productive.

Certains utilisateurs réguliers de Safari dénoncent des lenteurs, voire même des bugs lors qui sont toujours présents après plusieurs années.

Pour que cela soit corrigé et que Safari reste un navigateur internet compétitif et valorisé, Jen Simmons recommande de s'exprimer et de signaler les anomalies rencontrées via le lien bugs.webkit.org.

Safari n'a jamais été en grande forme, le navigateur internet n'arrive pas à s'imposer en dehors de l'écosystème Apple. Chaque année, la firme de Cupertino propose une nouvelle mise à jour avec quelques nouveautés, mais n'offre rien d'extraordinaire qui pourrait convaincre un utilisateur sous Chrome ou Firefox de télécharger Safari.