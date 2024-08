Safari sur iOS 18 permettra de résumer les articles grâce à l'IA

Il faut le reconnaître, Apple a un certain retard vis-à-vis de certains de ses concurrents en ce qui concerne les fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle. Heureusement, iOS 18 (qui sera présenté à la WWDC 2024) devrait apporter plusieurs fonctionnalités intéressantes. L'une des premières applications à bénéficier des "nouveautés IA" sera Safari, Apple a prévu d'intégrer dans son navigateur internet un accès rapide pour résumer les articles de presse !

Résumer les articles, optimisez votre temps

Depuis le début de l'année, une nouvelle tendance apparaît sur certains navigateurs internet : les résumés d'articles, d'un simple bouton, un utilisateur peut obtenir les informations importantes d'un article sous forme de liste. Cette fonctionnalité permet d'optimiser le temps des visiteurs sur un site et de se concentrer uniquement sur les informations clés des articles. Bien sûr, pour la personne qui a pris du temps à rédiger l'article, c'est un peu frustrant, mais pour les lecteurs, c'est un gain de temps phénoménal, surtout quand l'article est long et que leur temps est limité.



Selon le rapport d'AppleInsider qui dévoile cette information, le résumé des articles sur Safari serait présent sur iOS 18, iPadOS 18 ainsi que sur macOS 15, Apple souhaiterait que cette fonctionnalité se déploie sur tous les appareils afin d'apporter un meilleur confort pour les utilisateurs de Safari. Le rapport n'indique pas si visionOS (qui est aujourd'hui un produit stratégique d'Apple) obtiendra aussi cette fonctionnalité dans Safari.

L'indiscrétion précise que la fonctionnalité qui permettra de générer les points essentiels de l'article figurera dans le nouveau menu de contrôle du navigateur. Ce nouveau menu affichera cette fonctionnalité IA, d'anciennes options, mais aussi d'autres possibilités qui devraient être annoncées à la WWDC 2024.



Avec iOS 18, Apple souhaite donner un nouveau souffle à Safari qui est aujourd'hui en concurrence avec plein d'autres navigateurs internet en Europe, suite à l'ouverture du choix du navigateur par défaut devenu obligatoire.

La suppression d'éléments

Autre nouveauté qui va probablement plaire à ceux qui détestent la publicité quand ils naviguent sur internet, Apple va ajouter dans Safari un "effaceur du Web". Cette nouvelle fonctionnalité permettra de supprimer des éléments d'une page, ce pourra être les images, les informations dans la colonne de droite de la page, les publicités, les mots en gras d'un texte, les boutons de partage d'un article... Les utilisateurs pourront exclure des éléments qu'ils n'apprécient pas quand ils sont sur internet.



À la première approche, cela fait penser à un bloqueur de publicités, cependant là, l'utilisateur pourra supprimer ce qu'il veut sur une page, ce qui sera plus complet. De plus, Safari pourra se souvenir des préférences de chaque utilisateur afin que les éléments soient retirés aux prochaines visites sur un site internet. Rappelons que les bloqueurs tuent le web, les sites passant petit à petit à des formules payantes...



Ces deux nouveautés qui fuitent aujourd'hui seront annoncées à la WWDC 2024 et seront présentes dans Safari sur iOS 18, iPadOS 18 et macOS 15 (dont on ne connaît pas encore le nom).