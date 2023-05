Adobe Premiere Pro permet d'éditer la vidéo avec du texte grâce à l'IA

Adobe a mis à jour son logiciel Premiere Pro avec le montage vidéo textuel. Après une longue période en version bêta, l'éditeur avait promis le mois dernier que cette fonctionnalité serait intégrée à Premiere Pro en mai, et la semaine dernière. C'est désormais le cas.

Adobe mise beaucoup sur l'IA

Cette fonctionnalité utilise l'apprentissage automatique Sensei d'Adobe, déjà utilisé depuis un certain temps pour la génération de transcriptions. Désormais, en plus de créer automatiquement des sous-titres pour vos fichiers vidéo, Premiere vous permet d'effectuer des modifications sur pellicule numérique en supprimant simplement des parties du texte.

En analysant les pistes audio pour chaque mot et en marquant les pauses plus longues par des ellipses, que vous pouvez survoler pour en afficher la durée exacte. Il suffit de couper des parties du texte ou de supprimer les silences de la transcription pour que votre film soit modifié, des changements immédiatement visibles dans votre ligne de temps.



Le produit de l'édition textuelle nécessitera évidemment quelques ajustements pour le timing exact, en plus de toutes les améliorations audio et de couleur habituelles notamment, mais cela peut représenter un gain de temps considérable lorsque vous travaillez sur un grand nombre de séquences.

Autres améliorations

Si le montage en mode texte est la nouveauté plus importante de cette version, d'autres améliorations valent le coup d'être mentionnées. Adobe a amélioré la prise en charge des trackpads Apple et de la souris Magic Mouse, ce qui permet un défilement plus fluide. Adobe a également ajouté la prise en charge des clips réalisés avec le mode cinématique de l'iPhone.



Dernier point notable, l'enregistrement automatique de Premiere s'effectue en arrière-plan, de sorte qu'il ne perturbe plus votre flux de travail. Le logiciel est disponible sur Mac depuis le site officiel avec une promotion.