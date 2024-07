Adobe Premiere Pro ajoute des fonctionnalités d'IA générative

Adobe a annoncé cette nuit plusieurs nouvelles fonctionnalités qui vont débarquer sur son logiciel Adobe Premiere Pro. La particularité de la mise à jour à venir sera l’intégration de fonctionnalités IA, les développeurs d’Adobe ont travaillé sur des nouveautés stratégiques pour accompagner l’utilisateur dans ses modifications. L’objectif a été de rendre l’édition plus simple et plus efficace grâce à l’intelligence artificielle.

Adobe Premiere Pro évolue et ça promet d’être spectaculaire

Adobe Premiere Pro, déjà reconnu pour ses capacités puissantes en matière de montage vidéo, va bientôt intégrer des innovations révolutionnaires avec l’introduction de l’intelligence artificielle générative. Cette avancée promet de réinventer les flux de travail de création et de production vidéo en facilitant et en accélérant les processus éditoriaux.



Ces nouveaux outils boosté à l’IA permettront aux utilisateurs de réaliser des montages plus complexes avec une facilité surprenante, comme l’ajout ou la suppression d’objets dans les scènes et l’extension de clips vidéo existants. Cette intégration vise à simplifier les tâches éditoriales tout en ouvrant de nouvelles possibilités créatives pour les professionnels.

Le modèle vidéo Firefly : innovation continue

Le modèle vidéo Firefly, dernier-né de la famille des modèles Firefly, rejoint ses prédécesseurs déjà utilisés pour les effets d’image, de vecteur, de conception et de texte. Ce nouveau modèle est spécialement conçu pour améliorer et étendre les capacités vidéo de Premiere Pro, en proposant des fonctionnalités inédites qui promettent de transformer le montage vidéo traditionnel.

Intégration de modèles d’IA tiers

Dans un esprit d’ouverture et de collaboration, Adobe prévoit d’intégrer des modèles d’IA génératifs développés par des tiers. Cette démarche renforce l’écosystème de partenaires et de plugins d’Adobe, offrant ainsi aux utilisateurs de Premiere Pro un accès élargi à des outils avancés et diversifiés pour la création vidéo.



Adobe explore également l’utilisation de modèles de génération vidéo développés par d’autres entreprises, telles que OpenAI, Runway et Pika Labs. Ces collaborations pourraient permettre de générer du B-roll ou d’étendre des clips vidéo, ce qui promet d’enrichir le contenu disponible pour les projets des utilisateurs.

Révolution audio avec l’IA

En mai, Premiere Pro introduira de nouveaux flux de travail audio alimentés par l’IA. Ces innovations incluront de nouvelles poignées de fondu, des badges de clip, des formes d’onde dynamiques et un système de marquage de catégorie basé sur l’IA, améliorant ainsi l’efficacité et la précision du montage audio.



Ashley Still, vice-présidente principale, Creative Product Group chez Adobe a déclaré :

Adobe réinvente chaque étape de la création vidéo et du flux de production pour donner aux créateurs un nouveau pouvoir et une nouvelle flexibilité pour réaliser leur vision. En apportant des innovations génératives à l'IA dans les flux de travail de base de Premiere Pro, nous résolvons de vrais problèmes que les monteurs vidéo connaissent tous les jours, tout en leur donnant plus d'espace pour se concentrer sur leur métier

Adobe envisage un avenir où de nombreux modèles d’IA spécialisés, chacun excellant dans son domaine, seront intégrés dans les flux de travail quotidien. Parallèlement, Adobe continue de développer ses propres modèles d’IA avec un engagement ferme envers l’innovation responsable.