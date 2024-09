Runway est une IA capable de transformer une photo en vidéo

Si vous n'avez pas encore entendu parler de Runway, notez le nom de ce nouveau service, il devrait revenir sur le devant de la scène.



C'est, décidément, le mot à la mode. Il s'agit bien sûr de l'intelligence artificielle - ou IA pour les intimes - popularisée et démocratisée par ChatGPT fin 2022. Alors que le concept de l'IA était usité depuis des années, des outils toujours plus puissants naissent chaque semaine. Notre dernière découverte s'appelle RunwayML. Sa spécialité ? Transformer n'importe quoi en n'importe quoi. Tout un programme.

Découvrez l'application RunwayML

RunwayML est une plateforme de création artistique basée sur l'apprentissage automatique qui vise à démocratiser le pouvoir de l'intelligence artificielle en la rendant accessible à tous. Avec plus de 30 outils créatifs alimentés par l'IA à portée de main, RunwayML vous permet de générer facilement des vidéos et des images et d'entraîner des modèles personnalisés.



Pour comprendre l'impact de Runway, il faut savoir que la société a levé 141 millions de dollars en série C auprès de Google, NVIDIA, Salesforce Ventures et d'investisseurs existants. Ils avaient levé 35 millions en série B (en 2021) et 8,5 millions en série A (en 2020).

Concrètement, Runway est une suite créative de nouvelle génération qui permet de modifier et de créer des photos et vidéos avec des effets (particules, flou, ralenti, etc), des filtres, de la superposition et plus encore comme la suppression du fond, la découpe intelligente en plusieurs scènes, la colorisation du noir et blanc ou l'animation d'image fixe avec une interpolation qui laisse sans voix. Après avoir fait sensation sur le web, l'application RunwayML est arrivée il y a quelques mois, avec deux moteurs de machine learning, Gen-1 et Gen-2.



Alors que Gen-1 transforme notamment une photo en une vidéo, Gen-2 génère des vidéos à partir d'une simple description textuelle. C'est la prolongation d'un service comme MidJourney qui créé des illustrations à partir de quelques mots.



Bien que le second moteur soit plus puissant, le premier nous a véritablement bluffé.



RunwayML a étendu sa portée en développant une version mobile de sa plateforme qui permet de créer et de déployer l'IA sur les appareils mobiles. Grâce à cette extension, les utilisateurs peuvent profiter de la puissance de l'IA n'importe où.



Malheureusement pour les utilisateurs d'Android, elle n'est pour l'instant disponible que sur iOS.

Exemples d'utilisation de Runway

Voici quelques exemples vidéos postées par l'éditeur :

Comment ça marche RunwayML ?

Après avoir créé votre compte, vous pouvez accéder à des outils ultra puissants. Bien évidemment, après avoir épuisé ses crédits gratuits, il faut passer à la formule payante. L'abonnement standard est à 17 €, la formule Pro à 30 € par mois. Ce n'est pas donné, clairement, mais c'est justifié.



Pour avoir réalisé quelques tests et regardé ce que certains arrivent à faire avec, il n'est pas exagéré de dire que RunwayML est un outil incroyable, aussi facile d'accès que ChatGPT. Pour mieux comprendre les capacités de RunwayML, voici juste un exemple de génération vidéo :

Le motion brush de runway est effrayant tellement il est bon..🔥



Ce contrôle dans la génération vidéo est très appréciable.



Qu'en pensez-vous ? Allez-vous tester RunwayML ?

