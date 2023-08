WhatsApp : un bouton "HD" est disponible avant l'envoi d'une photo

Ce qui a souvent été reproché à la messagerie instantanée de Meta pendant de nombreuses années, c'est la perte de la qualité d'une photo, une fois que celle-ci est expédiée au destinataire. La raison a toujours été simple : WhatsApp offrait qu'une qualité standard, aucune proposition de maintenir la HD n'était suggéré. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, l'utilisateur peut faire son propre choix !

WhatsApp déploie la HD pour les photos

Ce sont généralement les petits détails qui font toute la différence. Après avoir annoncé récemment le partage d'écran pour les conversations de groupe sur WhatsApp, la messagerie instantanée passe au niveau supérieur concernant la qualité des photos que vous envoyez dans une conversation duo ou en groupe. Le principe est simple, avant d'envoyer une photo à un contact WhatsApp, vous avez toujours un aperçu vous permettant d'ajouter quelques modifications à la photo ou un texte pour accompagner la photo.



Sur cet aperçu de pré-envoi, un bouton "HD" s'est joint en haut de l'écran, si vous appuyez dessus, la qualité va passer de standard (1365 x 2048 pixels) à HD (2000 x 3000 pixels), une action qui permettra de conserver la qualité de la photo.

Globalement, cette nouveauté ne sera pas vraiment intéressante pour les photos du quotidien (selfie, photo d'un gâteau ou d'un repas par exemple), toutefois elle va être pertinente pour les photos d'événements comme des mariages, des photos de paysages...



Bien sûr, qui dit envoi d'une photo en HD dit consommation plus importante sur l'enveloppe data de votre forfait mobile, donc si vous n'avez pas le forfait illimité de Free Mobile et que vous envoyez énormément de photos sur WhatsApp, gardez à l'esprit que votre consommation de data mensuelle risque d'être impactée avec le mode HD. Pour une rapide comparaison, la moyenne d'une photo standard est de 500 Ko, quand une photo HD peut aller jusqu'à 5 Mo. Pas d'inquiétude pour les forfaits avec 50 Go ou 100 Go de data chaque mois, mais pour les petits forfaits avec des enveloppes de 50 Mo, 5 Go, 10 Go... C'est à prendre en compte.

Dans une publication sur Facebook, Mark Zuckerberg a mis en ligne une démonstration en vidéo :

Cette nouveauté très attendue sur WhatsApp est en cours de déploiement sur iOS, macOS, Android et Windows. Comme d'habitude, l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité sur WhatsApp peut prendre plusieurs semaines.



Pour l'instant, nous avons vérifié à la rédaction d'iPhoneSoft et tout le monde a déjà le bouton "HD". Certains l'ont même lors de l'envoi d'une vidéo. Visiblement, il n'y a pas de mise à jour de l'application WhatsApp à installer pour en profiter, l'ajout se fait à distance.

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger