WhatsApp : le partage d'écran lors des conversations vidéo arrive bientôt

Dans une récente annonce, WhatsApp révèle qu'une nouvelle fonctionnalité va bientôt arriver, il s'agit du partage d'écran depuis votre smartphone sous iOS, Android ou de votre ordinateur sous Windows. WhatsApp explique que lors des conversations vidéo, vous allez pouvoir activer le partage d'écran afin que l'ensemble des participants voient ce qui se passe en temps réel sur votre appareil. C'est une très bonne nouvelle pour afficher un diaporama, une présentation, un aperçu d'un site internet en cours de développement (ou même d'une application mobile)... Cela va être un atout stratégique pour les entreprises qui souhaitent présenter un nouveau projet en interne à des personnes en télétravail. Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessous, si vous êtes spectateur de ce partage d'écran, vous verrez en grand l'affichage du partage et à droite les interlocuteurs avec leur caméra en temps réel.

WhatsApp est probablement la messagerie instantanée qui innove le plus sur le marché, Meta a toujours une bonne idée pour attirer de nouveaux utilisateurs sur sa célèbre application. L'une des dernières fonctionnalités imaginées par Mark Zuckerberg et son équipe, c'est le partage d'écran lors des conversations vidéos, cette nouveauté devrait augmenter l'intérêt d'utiliser WhatsApp pour les réunions au travail. C'est clairement une mauvaise nouvelle pour Zoom !

