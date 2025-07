MyGames : l'app iOS ultime pour centraliser sa bibliothèque de jeux vidéo

MyGames Database s'impose comme une solution pratique pour les joueurs souhaitant organiser leur collection de jeux vidéo directement depuis leur iPhone ou iPad. Cette application gratuite transforme votre appareil Apple en véritable centre de gestion pour votre ludothèque numérique et physique. De quoi ne plus jamais se demander si on a déjà joué ou si on possède déjà tel ou tel jeu.

Une interface épurée pour gérer sa collection

MyGames Database mise sur la simplicité avec une interface soignée qui facilite la navigation dans votre bibliothèque de jeux. L'application permet d'ajouter facilement vos titres en recherchant simplement leur nom, les informations étant automatiquement complétées grâce à sa base de données intégrée. Cette approche rappelle la philosophie design d'Apple, privilégiant l'efficacité sans sacrifier l'esthétique.

Les utilisateurs peuvent personnaliser chaque jeu avec leurs propres notes, évaluations et même des conseils stratégiques. Le système de tri s'avère particulièrement utile, permettant d'organiser sa collection par plateforme, note, magasin d'achat ou statut de progression. Cette fonctionnalité s'avère précieuse quand on possède des jeux sur plusieurs supports, de la Nintendo Switch aux consoles PlayStation en passant par le PC.

Compatibilité étendue et fonctionnalités avancées

L'application brille par sa compatibilité exceptionnelle, prenant en charge plus d'une vingtaine de plateformes. Des consoles rétro comme l'Atari 2600 aux machines actuelles comme la PlayStation 5 ou Xbox Series S/X, en passant par les portables Nintendo (dont la Switch 2) et les jeux mobiles, MyGames couvre l'ensemble de l'écosystème vidéoludique.

Pour les collectionneurs, l'application intègre un scanner de codes-barres expérimental permettant d'ajouter rapidement cartouches et disques physiques — et il fonctionne parfaitement bien. L'intégration iCloud assure la sauvegarde et la synchronisation de votre collection entre vos appareils Apple, une caractéristique essentielle dans l'écosystème de la marque à la pomme.

Limitations et positionnement sur l'App Store

MyGames impose une limite de 500 jeux par bibliothèque, ce qui peut sembler restrictif pour les gros collectionneurs mais reste largement suffisant pour la majorité des utilisateurs. L'application précise également qu'il ne s'agit pas d'un émulateur, se concentrant uniquement sur la gestion de collection.

Disponible gratuitement sur l'App Store depuis plusieurs années, l'application a su fidéliser sa communauté d'utilisateurs qui apprécient sa simplicité d'utilisation. Dans un marché où les solutions de gestion de collection restent rares, MyGames offre une alternative solide aux tableurs et autres méthodes artisanales de catalogage. Enfin, l'app ne collecte aucune donnée personnelle est demeure gratuite pour toutes ses fonctionnalités. Personnellement, je l'utilise exclusivement pour les jeux Switch — qui sont les derniers que je possède encore en physique car moins chers — et l'app rend de bons services. A essayer pour les plus gamers d'entre vous !

Télécharger l'app gratuite MyGames