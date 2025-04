Découvrez Gamery : l'app ultime pour gérer ses jeux vidéo

Amateurs de jeux vidéo, préparez-vous à transformer votre expérience vidéoludique avec Gamery, l’application tout-en-un qui entend bien révolutionner la gestion de votre collection et de votre passion pour le gaming. Que vous soyez un joueur occasionnel ou un collectionneur acharné, Gamery est l’outil idéal pour organiser, explorer et savourer chaque instant de votre univers vidéoludique. Après les films et les séries, il fallait bien une app pour gérer ses jeux.

Une bibliothèque intuitive

La raison principale de Gamery est de faciliter le suivi de vos jeux numériques et physiques. Ajoutez-les à votre bibliothèque, organisez-les par plateforme, genre ou statut (« En cours », « Terminé », « En attente »), et personnalisez vos collections.



Contrairement à ses concurrents comme la récente GamePal, grâce à l’importation automatique depuis Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo, GOG ou Epic Games Store, vos jeux, succès et progressions sont centralisés en un clin d’œil. Pour vos jeux physiques, ScanDex, la base de données de codes-barres avancée, vous permet de scanner et d’ajouter vos titres en quelques secondes. De quoi remplir l'application en un rien de temps, avec des regroupements intelligents par plateforme, par franchise et plus encore.

Maîtrisez votre liste de tâches

Fini les piles de jeux inachevés ! Gamery vous aide à gérer votre "todo-list gaming" avec des outils intelligents : suivez votre progression, notez vos impressions, et recevez des suggestions pour choisir votre prochaine aventure. L’application analyse vos habitudes via des statistiques visuelles, révélant vos genres favoris, vos plateformes préférées ou le nombre de jeux terminés chaque année. Les Yearly Replays offrent un résumé personnalisé de votre année vidéoludique, parfait pour revivre vos meilleurs moments.

Restez connecté et Inspiré

Mais Gamery va au-delà de la simple organisation. Ajoutez des titres à votre liste de souhaits, suivez les sorties à venir et recevez des rappels sur les événements et diffusions en direct. L’application propose également des widgets pour afficher vos jeux en cours sur l’écran d’accueil, le tout dans une esthétique soignée avec des visuels 3D animés et des thèmes personnalisables. Le développeur propose même de changer l'icône de l'app, comme sur iSoft.

Une Expérience sans compromis

Sans publicités ni pistage, Gamery est conçue pour les joueurs, par des joueurs. Synchronisée via iCloud, elle garantit une expérience fluide sur tous vos appareils Apple. Gratuite à télécharger, l’application propose Gamery Premier, un abonnement ou achat unique (à 22 €) débloquant toutes les fonctionnalités premium. C'est un prix raisonnable pour soutenir tout le travail de Nico Reese et améliorer son expérience de jeu tout au long de l'année.



Disponible depuis 2022, l'app est constamment mise à jour. Pour preuve, elle vient de recevoir le support de la Nintendo Switch 2 !

Télécharger l'app gratuite Gamery