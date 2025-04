🔥 Nintendo Switch 2 : prix, date de sortie, jeux... tout savoir sur la console

La Nintendo Switch 2, successeur de l'une des consoles les plus vendues de l'histoire, a enfin été dévoilée dans tous ses détails. Lors d'un Nintendo Direct très attendu ce 2 avril 2025, le géant japonais a levé le voile sur les caractéristiques techniques, les fonctionnalités, les jeux et la date de sortie de sa nouvelle console hybride. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle génération qui promet de révolutionner l'expérience de jeu Nintendo.

Une console plus puissante avec des innovations marquantes

La Nintendo Switch 2 conserve le concept hybride qui a fait le succès de sa prédécesseure, tout en apportant des améliorations significatives. La console arbore un écran LCD HDR de 7,9 pouces avec une définition 1080p et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz — la Switch 2 intègre donc un écran 120 Hz avant l'iPhone standard... Bien que Nintendo abandonne la technologie OLED présente sur le modèle premium de la Switch originale (ce qui constitue un recul très regrettable), la console compense par une meilleure résolution et fluidité. On imagine que la Switch 2 OLED sera lancée d'ici quelques années.

Côté stockage, Nintendo fait un bond en avant avec 256 Go de mémoire interne, contre seulement 32 Go pour la première Switch. Le dock de la console permet désormais de jouer en 4K à 60 FPS sur un téléviseur compatible et intègre un ventilateur pour optimiser le refroidissement.

Les Joy-Con ont également été repensés. Plus grands et plus ergonomiques, ils se fixent désormais magnétiquement aux côtés de la console. Ils introduisent deux innovations majeures :

Le "mode souris" : grâce à des capteurs optiques, les Joy-Con peuvent être utilisés comme une souris d'ordinateur dans les jeux compatibles. Cette fonctionnalité ouvre de nouvelles possibilités de gameplay, notamment pour les FPS comme Metroid Prime 4: Beyond, où la précision du pointage sera améliorée.

Le bouton "C" : ce nouveau bouton donne accès à "GameChat", une fonctionnalité permettant de discuter avec ses amis pendant une partie et de partager son écran. L'interface ressemble à s'y méprendre à celle de Discord, reprenant même les couleurs et les icônes. La console intègre un microphone pour les communications vocales, et Nintendo proposera une caméra optionnelle pour les appels vidéo.

Des jeux exclusifs et un catalogue impressionnant

Le titre phare du lancement sera Mario Kart World, une réinvention ambitieuse de la célèbre franchise de course. Ce nouvel opus proposera un monde ouvert où les joueurs pourront explorer librement les circuits et participer à des courses pouvant accueillir jusqu'à 24 pilotes simultanément. Mario Kart devient donc un simili open-world. De nouveaux modes de jeu, comme le mode "Survie" et le mode "Balade", viendront enrichir l'expérience.

D'autres exclusivités ont également été annoncées :

Donkey Kong Bananza : un nouveau jeu d'aventure en monde semi-ouvert prévu pour le 17 juillet 2025

: un nouveau jeu d'aventure en monde semi-ouvert prévu pour le 17 juillet 2025 Kirby AirRiders : un jeu de course aérienne dans l'univers de Kirby prévu pour 2025

: un jeu de course aérienne dans l'univers de Kirby prévu pour 2025 Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau : un nouveau spin-off de la série Zelda se déroulant avant les événements de Tears of the Kingdom, prévu pour l'hiver 2025

: un nouveau spin-off de la série Zelda se déroulant avant les événements de Tears of the Kingdom, prévu pour l'hiver 2025 The Duskbloods : un jeu développé par FromSoftware (créateurs d'Elden Ring) qui sortira exclusivement sur Switch 2 en 2026

Nintendo a également annoncé l'arrivée (ou la mise à niveau) de nombreux jeux tiers sur sa nouvelle console, dont Elden Ring, Cyberpunk 2077, Final Fantasy VII Remake, Hogwarts Legacy, Star Wars Outlaws et Project 007. Les amateurs de rétrogaming seront ravis d'apprendre que les jeux GameCube seront disponibles via le Nintendo Switch Online, avec une manette GameCube sans fil spécialement conçue pour l'occasion.

Pour les possesseurs de la première Switch, certains jeux comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Kirby et le monde oublié ou Metroid Prime 4: Beyond bénéficieront de mises à niveau payantes sur Switch 2, offrant une meilleure qualité graphique et des fonctionnalités exclusives.

Prix et disponibilité

La Nintendo Switch 2 sera disponible dans le monde entier à partir du 5 juin 2025. En France, elle sera proposée au prix de 469,99 euros pour le pack de base comprenant uniquement la console, ou 509,99 euros pour un pack incluant Mario Kart World en version numérique.

Les précommandes ouvriront le 8 avril 2025, permettant aux plus impatients de s'assurer de recevoir leur console dès le jour de sa sortie.

À noter que les accessoires seront également disponibles séparément, avec notamment :

La nouvelle manette Pro à 90 euros

La caméra Nintendo Switch 2 à 60 euros

Les jeux à des prix variables, allant jusqu'à 90 euros pour les titres premium comme Mario Kart World en version physique

Cette politique tarifaire marque une augmentation significative par rapport à la génération précédente, Nintendo devenant le premier constructeur à dépasser les 80 euros pour un jeu vidéo physique sur console.

Avec cette nouvelle console, Nintendo espère reproduire le succès phénoménal de la Switch originale, qui s'est écoulée à plus de 150 millions d'exemplaires depuis son lancement en 2017, se rapprochant ainsi des records historiques détenus par la Nintendo DS (155 millions) et la PlayStation 2 (160 millions). Reste à voir si les innovations proposées et le catalogue de jeux séduiront suffisamment les joueurs pour justifier cette hausse de prix.

Plus que quelques jours à attendre pour en savoir plus, et éventuellement admirer la console au Grand Palais à Paris en avant-première !