PS5 : la connexion multi appareils arrive sur la DualSense

La manette DualSense de la PS5 s’apprête à recevoir une mise à jour majeure ajoutant une fonction d’appairage multi-appareils, une option attendue depuis des lustres, notamment par les joueurs qui possèdent un iPhone, un iPad ou un Mac.

Une fonctionnalité très utile !

Sony a révélé sur X qu’une mise à jour, prévue pour plus tard en 2025, permettra à la DualSense de se connecter plus facilement à plusieurs appareils, comme une PS5, un Mac ou encore un iPhone par exemple. Cette nouveauté promet de simplifier la vie des joueurs qui passent fréquemment d’un dispositif à l’autre, éliminant ainsi la frustration de devoir reconnecter manuellement la manette à chaque changement.

PlayStation tease :

Want to pair your DualSense controller to multiple devices at once?



An update planned for later this year enhances pairing functionality. Stay tuned for more details pic.twitter.com/5V4xzdTc5A — PlayStation (@PlayStation) June 9, 2025

Vous voulez utiliser votre DualSense sur plusieurs appareils ? Une mise à jour à venir améliorera l’appairage. Plus de détails bientôt !

Cette fonction, déjà proposée par les manettes Xbox, permet de basculer entre différents appareils, bien que l’expérience ne soit pas toujours fluide. Par exemple, sur la console de Microsoft, un double appui sur le bouton d’appairage connecte la manette à la console, tandis qu’un appui prolongé la relie au dernier appareil utilisé. Cependant, connecter un troisième dispositif peut s’avérer compliqué, et des problèmes de connexion Bluetooth persistent, notamment entre un PC et d’autres appareils. Les utilisateurs doivent parfois dissocier et réappairer la manette pour résoudre ces soucis, comme les AirPods entre iPhone, iPad et Mac. Mais Apple a corrigé le souci avec iOS 26.



Reste à voir comment Sony a prévu cette fonctionnalité. On espère une solution simple et fiable, pour ne pas dégrader l'expérience utilisateur. Rappelons que la PlayStation 5 et ses accessoires sont en promotion encore pendant quelques jours.