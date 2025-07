PS5 : Sony permet d'associer la manette DualSense à plusieurs appareils

Sony lance une fonctionnalité très attendue pour sa manette DualSense avec une nouvelle mise à jour bêta PS5 qui permettra d'associer simultanément la manette à quatre appareils différents. Une évolution qui intéresse particulièrement les utilisateurs d'écosystème Apple, la DualSense étant parfaitement compatible avec iPhone, iPad, Mac, Apple TV et même le Vision Pro.

Une solution simple pour les joueurs multi-plateformes

Sony l'avait annoncée il y a quelques mois, et c'est maintenant chose faite. Cette nouveauté met fin à une frustration récurrente : l'obligation de réassocier sa manette DualSense à chaque changement d'appareil. Désormais, les joueurs pourront enregistrer jusqu'à quatre machines et basculer instantanément entre elles grâce à une combinaison de touches intuitive. Chaque bouton d'action (Triangle, Cercle, Croix, Carré) correspond à un emplacement spécifique, rendant le système particulièrement simple à mémoriser.

Pour associer un nouvel appareil, il suffit de maintenir la touche PS et l'une des touches d'action pendant cinq secondes. Le passage d'un appareil à l'autre se fait ensuite en trois secondes avec la même combinaison. L'indicateur lumineux de la manette indique clairement le slot utilisé, de une à quatre lumières selon l'emplacement sélectionné.

Cette évolution s'avère particulièrement pertinente pour l'écosystème Apple, qui met régulièrement en avant la compatibilité de la DualSense dans ses publicités pour le gaming sur ses appareils. La manette Sony fonctionne parfaitement avec l'iPhone pour les jeux mobiles, l'iPad pour une expérience plus immersive, le Mac pour les titres natifs ou via streaming, l'Apple TV pour transformer le salon en console de jeu, et même le Vision Pro pour les expériences en réalité mixte.

Cette mise à jour, actuellement en phase bêta, devrait être déployée mondialement dans les prochains mois. Elle s'accompagne également d'un mode économiseur d'énergie visant à réduire l'impact environnemental des jeux PS5, s'inscrivant dans le plan "Road to Zero" de Sony pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2040.



Source