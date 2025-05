Sony a vendu 77,8 millions de PS5 et pense à une nouvelle augmentation

Sony prévoit une perte financière de 100 milliards de yens selon les documents officiels, soit environ 610 millions d'euros, en raison des tarifs douaniers américains sur les importations, principalement en provenance de Chine, où la majorité du matériel de la PlayStation 5 (PS5) est fabriquée. Pour atténuer cet impact, le directeur financier de Sony, Lin Tao, a indiqué que l'entreprise envisage des options telles que répercuter les coûts liés aux tarifs sur les consommateurs ou relocaliser la production aux États-Unis.

Une solution locale ?

Sur cette éventualité, le PDG Hiroki Totoki a noté que produire la PS5 localement aux États-Unis pourrait être une « stratégie efficace » pour éviter le tarif de 30 % sur les importations chinoises, nettement plus élevé que le taux de 10 % appliqué aux autres pays. Bien qu'aucune (nouvelle) augmentation de prix spécifique pour la PS5 n'ait été mentionnée, les commentaires de Tao suggèrent d'éventuels ajustements de prix dans l'ensemble de l'activité électronique de Sony, bien que l'entreprise puisse absorber la différence. Mais Sony vend tellement plus de consoles que Microsoft, il aurait tord de s'en priver.

Apple a initié une stratégie similaire pour ses appareils en annonçant plusieurs créations d'usines sur le sol américain, dans un grand plan à 500 milliards de dollars lui permettant de s'émanciper en partie de la Chine et d'éviter de futurs frais de douanes supplémentaires.



Le géant japonais avait récemment augmenté les prix de la PS5 d'environ 10 % en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande, invoquant l'inflation et les fluctuations des taux de change, mais les États-Unis et le Canada ont jusqu'à présent été exemptés. En revanche, Microsoft a augmenté les prix de ses consoles Xbox jusqu'à 100 $, tandis que Nintendo a maintenu les prix de la Switch 2 avant son lancement imminent. La console étant de toute façon bien plus chère que le modèle originel.

Des ventes solides

Malgré ces défis, Sony a rapporté de solides performances pour la PS5 dans ses résultats financiers du quatrième trimestre de l'exercice 2024, avec des ventes totales atteignant 77,8 millions d'unités depuis le lancement de la console fin 2020. Au seul quatrième trimestre, Sony a vendu 2,8 millions d'unités PS5, portant le total des expéditions à 77,8 millions. Sur un an, les ventes ont baissé d'environ 10 %, pour atteindre 18,5 millions d'unités en 2024. Ces chiffres sont proches des ventes de la PlayStation 4 à un stade similaire de son cycle de vie, qui avait vendu 500 000 unités de plus en 2018 (cinq ans après son lancement), soulignant la domination continue de Sony sur le marché des consoles malgré les pénuries initiales et les deux hausses de prix.



Sony a également souligné de fortes ventes de logiciels, avec 76,1 millions d'unités vendues au quatrième trimestre, portées par des titres propriétaires et partenaires comme Astro Bot, Stellar Blade, Rise of the Ronin et Final Fantasy 7 Rebirth. À l'avenir, les sorties à venir telles que Death Stranding 2: On the Beach et Ghost of Yotei devraient stimuler les ventes, bien que des augmentations de prix potentielles dues aux tarifs puissent influencer les décisions des consommateurs. Jusqu'où les clients sont-ils prêts à aller pour s'offrir une PS5 et des jeux ? On aurait aimé un mot sur les ventes de la PS5 Pro, dont le tarif délirant n'a pas du aider...