Sony a vendu 65 millions de consoles PS5

Juste après le lancement de la PlayStation 5 Pro, Sony a révélé avoir vendu 65,5 millions de PlayStation 5 en quatre ans. Alors que les ventes de la console ont chuté de 1,1 million d'unités par rapport à la même période l'année dernière (et sont en baisse de 2 millions d'unités au total en 2024), tout cela n'est rien puisque les ventes de jeux ont explosé de 14,9 % sur le second trimestre fiscal 2024, soit de 77,7 millions d'unités.

Les joueurs sont au rendez-vous

Alors que les ventes de jeux sont en nette progression, le nombre mensuel d'utilisateurs actifs du PlayStation Network (PSN) de Sony est resté à 116 millions malgré une forte augmentation des prix à la fin de l'année dernière.

Du coup, le chiffre d'affaires a grimpé de 9 % et le bénéfice d'exploitation a augmenté de 73 % pour atteindre 445,1 milliards de yens (2,70 milliards d'euros). Compte tenu de ces bénéfices et du fait que la société dispose d'une nouvelle console plus chère (et probablement plus rentable) prête pour Noël, Sony était optimiste pour le reste de son année, augmentant légèrement ses prévisions de revenus.



Une grande partie des ventes de jeux de Sony est due au succès du RPG d'action Black Myth : Wukong (disponible sur Amazon), qui se serait vendu à 20 millions d'exemplaires au deuxième trimestre (version PC comprise). Le récent Astro Bot (aussi sur Amazon en promotion), développé par le géant nippon, a également enregistré de bons résultats, démontrant que Sony surpasse toujours Microsoft et n'est pas largué par Nintendo en termes de créativité.



Sony a encore deux trimestres devant lui dans son exercice financier, qui se termine le 31 mars. Les prochains titres propriétaires attendus avant cela incluent Assassin's Creed Shadows et Monster Hunter Wilds, tous deux prévus pour février 2025. Cependant, l'exercice financier 2025 de Sony qui débutera en avril pourrait être un blockbuster avec des jeux très attendus comme Ghost of Yotei, Death Stranding 2, DOOM : The Dark Ages et Grand Theft Auto VI qui arriveront plus tard l'année prochaine. GTA 6 est bien évidemment le plus attendu de tous. Et nous verrons si la PS5 Pro a une vraie utilité.

