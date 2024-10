Sony a vendu 50 millions de PS5 en trois ans

Sony a atteint les 50 millions de PS5 écoulées à travers la planète. C'est autant que la PS4 sur les trois premières années, sans oublier la pénurie qui a fortement ralenti les ventes durant plusieurs mois. Les années à venir s'annoncent radieuses pour Sony PlayStation.

Départ canon

C'est officiel, Sony a vendu 50 millions de PS5 dans le monde depuis sa sortie officielle le 19 novembre 2020. En trois ans, la PlayStation 5 a cartonné dans le monde entier et a réussi à se vendre autant que la PS4 sur le même laps de temps.



Pour être précis, elle a globalement une semaine de retard sur l'ancienne génération pour atteindre ce chiffre symbolique, mais il est important de rappeler que la PS5 a connu un départ plus que compliqué à cause des pénuries mondiales liées à la pandémie de covid-19. Sans ça, elle aurait largement dépassé les ventes de PS4 qui étaient pourtant déjà à un niveau stratosphérique.

L'occasion de rappeler à quel point la PS5 écrase tout sur son passage. Si Xbox essaye tant bien que mal de résister avec les Xbox Series et le Game Pass, difficile de ne pas constater que la majorité des joueurs veut une PS5. Objectif final, dépasser les 117 millions, à savoir le nombre total de PS4 vendues durant toutes ses années de commercialisation.



Maintenant que la pénurie fait partie de l'histoire ancienne, la route est bien dégagée pour foncer vers les sommets. Afin de ne pas ralentir, une PS5 Pro serait en préparation pour la fin d'année 2024. Une console encore plus puissante qui accueillerait à bras ouverts GTA 6 en 2025 qui s'annonce lui aussi légendaire.



