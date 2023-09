Énorme fuite : voici les nouvelles Xbox Series X / S 2024, la next-gen en 2028

Quelle fuite ! Nous apprenons que Microsoft prévoit de rafraîchir sa console Xbox Series X dès 2024 (tout comme la Series S), avec un tout nouveau design et de nouvelles fonctionnalités qui vont bien plus loin qu'une réduction de l'encombrement attendue chez Sony pour sa PS5. Sous le nom de code Brooklin, la nouvelle version de la console a été accidentellement révélée dans des documents opposant la FTC à Microsoft cette semaine, comme la manette Sebille ou encore la Series S nommée Ellewood.

La nouvelle Xbox Series X 2024

Le nouveau design de la Xbox Series X, nom de code "Brooklin", change radicalement avec une forme cylindrique qui n'est pas sans rappeler le Mac Pro 2013 d'Apple. Autre modification importante, l'absence de lecteur de disque, compensée par 2 To de stockage (contre 1 To auparavant). La nouvelle console dispose aussi d'un port frontal USB-C capable de recharger et d'un "tout nouveau contrôleur plus immersif".



Dans le nouveau design de la Xbox Series X, Microsoft ajoute également la prise en charge du Wi-Fi 6E, une radio Bluetooth 5.2, et la société réduit la matrice existante à 6nm "pour améliorer l'efficacité". La puissance du bloc d'alimentation sera réduite de 15 %, selon le document de Microsoft. Microsoft vise le même prix de lancement de 499 $ que la Xbox Series X.

La manette Xbox 2024

La nouvelle manette, dont le nom de code est "Sebille", devrait être annoncé plus tard cette année et comprendra un accéléromètre pour la prise en charge du gyroscope. Elle présente un style bicolore et prendra en charge une connexion directe au cloud, WiFi 6E, Bluetooth 5.2 et une connexion "Xbox Wireless 2" vraisemblablement mise à jour. Microsoft mentionne également un "retour haptique de précision" et un "haptique VCA doublé d'un haut-parleur" comme caractéristiques de la manette. Elle sera également dotée de boutons et de pouces plus silencieux, d'une batterie rechargeable et interchangeable, de boutons modulaires et vous pourrez la soulever pour la réveiller. Pas mal !



La personnalisation des consoles via le programme Xbox Design Lab de Microsoft est également mentionnée dans une liste d'objectifs que l'entreprise souhaite atteindre d'ici 2030. Dans la même section, il est question d'une nouvelle manette Elite, qui devrait inclure les mêmes mises à jour que la manette principale.`

Xbox Series S 2024

La nouvelle génération est aussi valable pour la petite Series S, la version moins chère qui fait tourner les jeux dernier cri à une échelle inférieure. Nommée actuellement "Ellewood", la future Series S offrira aux joueurs plus de stockage interne, un Wi-Fi plus rapide, une consommation réduite et une manette plus immersive, le tout pour le même prix abordable.



On trouve encore le Wi-Fi 6E pour un meilleur débit, une meilleure latence et une meilleure atténuation des interférences, le BlueTooth 5.2 pour une meilleure expérience des accessoires, plus de stockage interne pour les jeux, un nouveau mode veille à faible consommation d'énergie 20 % plus efficace ou encore un emballage 100 % recyclable.

Xbox 2028

Les deux nouvelle Xbox Series X et Series S de Microsoft sont loin d'être les seules informations qui viennent de fuiter dans l'affaire FTC contre Microsoft. Les documents pourraient également révéler les projets lointains de Microsoft pour 2028, date à laquelle l'entreprise pensait pouvoir parvenir à une "convergence totale" entre sa plateforme de jeux en nuage et le matériel physique pour proposer des "jeux hybrides en nuage". Ce ne serait donc pas une véritable Xbox comme on la connaît actuellement.

Notre vision : développer une plateforme de jeu hybride de nouvelle génération capable de tirer parti de la puissance combinée du client et du cloud pour offrir une immersion plus profonde et des expériences de jeu entièrement nouvelles.

Ce sont les mots d'une diapositive qui n'aurait jamais due être divulguée, intitulée "The Next Generation of Gaming at Microsoft", qui semble être un document de présentation datant de mai 2022 et entièrement axé sur cette idée.



L'entreprise a imaginé que vous jouiez à ces jeux en utilisant simultanément la puissance combinée d'un gadget à moins de 100 euros et de sa plateforme xCloud.



Dans ces documents, Microsoft appelle cette idée "Cohesive Hybrid Compute" - une "architecture Cloud-to-Edge à travers Silicon, Graphics, et OS permettant un jeu omniprésent".



Pour cela, l'équipe a suggéré qu'elle devrait conclure des partenariats avec AMD pour le silicium d'ici le premier trimestre de cette année afin de verrouiller les graphiques Navi 5 de la société - pour rappel, nous n'en sommes qu'à Navi 3 pour l'instant - ainsi que pour éventuellement s'emparer des cœurs du processeur Zen 6 de la société.



Microsoft soupçonne qu'elle aurait également besoin d'un NPU (coprocesseur d'apprentissage automatique de l'IA) pour offrir un large éventail d'avantages, notamment la super résolution, la compensation de la latence, l'interpolation de la fréquence d'images et bien plus encore.



Les documents incluent une feuille de route potentielle complète pour la technologie qui aurait vu la conception du matériel commencer en 2024, les premiers kits de développement arriver en 2027, et les premiers jeux en nuage hybride être produits entre 2024 et 2026.

Date de lancement des nouvelles Xbox

Microsoft prévoit provisoirement de lancer cette nouvelle version de la Xbox Series S en septembre 2024, et la Xbox Series X en novembre 2024. Pas sûr que cette fuite aide les ventes, Sony dominant largement avec sa PS5.