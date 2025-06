L'écran de la Nintendo Switch 2 est 10 fois plus lent que la normale

L'écran de la Nintendo Switch 2 révèle ses faiblesses après son lancement réussi. Malgré ses 3,5 millions d'unités vendues en quatre jours et sa fiche technique promettant du 120 Hz, la réalité des tests indépendants dévoile des performances décevantes.

Des temps de réponse catastrophiques

Les mesures réalisées par Monitors Unboxed et Digital Foundry dressent un constat sans appel : avec un temps de réponse moyen de 33 ms, l'écran IPS de 7,9 pouces de la Switch 2 se classe parmi les plus lents du marché. Cette performance s'avère même inférieure à celle de l'originale Switch de 2017, qui affichait déjà un respectable 21,3 ms.

Pour contextualiser ces résultats, un moniteur gaming LCD standard atteint généralement 5 à 6 ms, tandis que les dalles OLED descendent sous la barre des 0,3 ms. Cette différence se traduit concrètement par du flou de mouvement visible lors des déplacements très rapides, compromettant l'expérience de jeu sur des titres dynamiques et compétitifs.

L'autonomie avant la performance

Cette lenteur s'explique probablement par l'absence de technologie d'overdrive, qui consiste à appliquer temporairement une tension supérieure aux pixels pour accélérer leur changement de couleur. Nintendo semble avoir fait le choix délibéré de privilégier l'autonomie, la Switch 2 ne disposant que d'une batterie de moins de 20 Wh — soit la moitié du Steam Deck original.

L'espoir demeure néanmoins d'une amélioration logicielle, Nintendo pouvant potentiellement activer l'overdrive via une mise à jour firmware, offrant ainsi aux joueurs le choix entre autonomie et fluidité d'affichage.



Du reste, il faudra attendre une version OLED pour corriger réellement les problèmes de cette Nintendo Switch 2 V1. Encore quelques années de patience...



Voir la vidéo de Monitors Unboxed pour plus d'informations (en anglais) :