Voici la prochaine barre de son Sonos Arc 2 (fuite)

Les détails de la prochaine barre de son phare de Sonos sont déjà connus, l'information provenant une fois de plus de The Verge, qui ont apparemment une taupe chez le constructeur américain. Ils avaient notamment révélé le casque Sonos Ace en amont de sa présentation officielle.

Sonos prépare une nouvelle barre de son haut de gamme

La nouvelle barre de son basée sur la première Sonos Arc (sortie en 2020) porte le nom de code "Lasso" et proposera apparemment des composants et des haut-parleurs entièrement redessinés, offrant de meilleures performances, notamment des basses plus percutantes.

Selon nos confrères, cette nouvelle barre de son sera dotée d'une technologie de transducteur audio avancée provenant de Mayht, une société que Sonos a rachetée. Cela permettra d'obtenir des pièces plus petites et plus légères tout en conservant la qualité du son.



Autre nouveauté insigne, cette barre de son sera la première barre de son Sonos à prendre en charge la lecture audio Bluetooth, avec un bouton dédié. Il semblerait donc que la barre de son ait des caractéristiques similaires à celles des nouveaux haut-parleurs Era 100 et Era 300. De plus, l'interrupteur physique pour le microphone sera conservé, ce qui est bon pour la confidentialité.



Parmi les autres caractéristiques, citons la prise en charge du nouveau casque Sonos Ace, qui constitue une combinaison parfaite pour l'écoute en Audio Spatial.



La barre de son "Lasso" est basée sur un design qui ressemble à celui de l'Arc, l'objectif étant de ne pas révéler le design final avant l'heure, comme ce que font généralement les constructeurs automobiles.



La nouvelle barre de son Sonos devrait s'accompagner d'une augmentation de prix, jusqu'à 1 200 dollars américains, soit l'équivalent en euros. Soit 20 % plus chère que l'actuelle Arc. Rappelons que pour un budget moitié moindre, Sonos propose une excellente Beam 2.