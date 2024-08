Sonos Ace, le premier casque sans fil pour concurrencer Apple (màj)

Depuis plusieurs mois, nous savons (à travers quelques rumeurs) que Sonos travaille activement à proposer son premier casque sans fil. L’entreprise souhaite profiter de son image « d’expert du son » pour venir concurrencer des géants comme Apple, Beats ou encore Bose qui ont déjà une part de marché bien confortable sur le marché des casques sans fil. Alors qu’aucune annonce officielle n’a encore eu lieu, une fuite d’information nous permet d’en savoir plus sur le Sonos Ace.

Sonos vise le haut de gamme

Dans un marché des casques sans fil dominé par des géants comme Apple, un nouvel acteur se prépare à faire son entrée : Sonos. Un leak inattendu de la part de Schuurman, un distributeur agréé, a révélé le Sonos Ace, premier casque sans fil de la marque, destiné à rivaliser avec les AirPods Max d'Apple et en parallèle avec d’autres casques comme ceux de Sony et de Bose.



Jusqu'à présent, aucune image ni détail concret n'avait filtré sur le casque de Sonos. Cette fuite marque donc une première mondiale en nous offrant non seulement un aperçu du design du produit mais aussi de ses accessoires. D'après les images révélées, le Sonos Ace arbore un design épuré qui n'est pas sans rappeler celui des AirPods Max, avec des tiges fines et ajustables en métal qui offrent au casque une allure à la fois moderne et robuste. Le casque intègre plusieurs boutons physiques de chaque côté, cela devrait permettre de régler le volume, de changer de musique ou d'activer des commandes vocales, on retrouve également un interrupteur à bascule pratique pour une gestion facile de l'appareil.





Les caractéristiques audio sont officielles :

Un haut-parleur dynamique de 40 mm conçu sur mesure dans chaque écouteur.

Huit micros dédiés à la gestion du bruit et au ciblage de la voix.

Diffusez des contenus en audio spatial à partir de services et d'appareils compatibles.

Profitez d'un son sans perte en Bluetooth avec un appareil compatible ou une connexion USB-C.

La fonction Réduction active du bruit neutralise les sons ambiants. Le mode Aware intègre les bruits ambiants au son de vos contenus.

Technologie Sonos de traitement intelligent des mouvements avec suivi dynamique Dolby des mouvements de la tête. Activez cette fonctionnalité dans l’application Sonos.

Appuyez sur le bouton de contrôle pour transférer le son depuis vos barres de son Sonos vers le Sonos Ace.

Nécessite une barre de son Sonos compatible et l'application Sonos.

Utilisez l'application Sonos pour ajuster les basses, les aigus et activer la fonction Loudness

Accessoires et prix

À l'intérieur de l'emballage du Sonos Ace, les futurs utilisateurs trouveront un étui protecteur (bien meilleur que celui de l’AirPods Max), un câble USB-C pour la recharge, un adaptateur 3,5 mm et une petite boîte noire mystérieuse dont le contenu reste à découvrir.



En affichant un prix de 403,58 € sur le site de Schuurman, Sonos confirme son ambition de se placer dans le segment haut de gamme tout en restant plus abordable que son concurrent direct qui est à 579€ (prix de l’AirPods Max sans remise des revendeurs). Cette stratégie pourrait attirer les consommateurs à la recherche d'alternatives de qualité mais moins coûteuses aux options existantes.

Sonos n'a pas encore annoncé officiellement la date de lancement du Sonos Ace, cependant ces informations suggère que le lancement pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines ou mois. L'avancement dans la distribution par Schuurman sous-entend que la mise sur le marché pourrait être imminente.



L'entrée de Sonos dans l'arène des casques sans fil avec le Sonos Ace promet de dynamiser le marché et de proposer aux consommateurs une nouvelle option alliant design, performance et un rapport qualité-prix compétitif.



: Le prix du Sonos Ace est de 499 euros sur le site français.