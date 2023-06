Le casque AR/VR d'Apple pourrait avoir le même impact que ChatGPT pour l'IA

À moins de 24 heures du coup d'envoi de la WWDC 23 avec le keynote présenté par Tim Cook et ses acolytes, les dernières rumeurs et analyses se succèdent. Cette fois, c'est Ming-Chi Kuo qui nous remonte les discussions qu'il vient d'avoir avec les investisseurs à propos des annonces les plus attendues. Sans surprise, le casque Reality Pro est dans toutes les bouches, mais sont avenir paraît toujours incertain.

La dernière analyse sur le futur d'Apple

L'analyste le plus réputé de la planète quand il s'agit d'évoquer les projets d'Apple a publié ce qu'il faudra surveiller lors de la conférence de demain, après les discussions qu'il a eu avec les investisseurs.

Voici les six points clés :

Si l'annonce du casque AR/MR d'Apple est un succès, il aura un impact énorme sur la conception des interactions 3D et l'infographie 3D (comme ChatGPT l'a fait pour l'IA). À long terme, l'un des principaux facteurs de réussite du casque AR/MR d'Apple est sa capacité à s'intégrer à l'AI/AIGC. Ces derniers temps, les investisseurs se sont davantage intéressés à la date à laquelle Apple lancera des services de type ChatGPT qu'à son casque AR/MR. Si Apple dévoile son service d'intelligence artificielle génératif lors de la WWDC, les investisseurs pensent que cela contribuera à maintenir le sentiment actuel d'investissement dans l'IA. Si le service AIGC d'Apple nécessite des spécifications matérielles plus élevées, cela pourrait entraîner une demande de remplacement du matériel. Les investisseurs sont moins intéressés par le casque AR/MR d'Apple, qui pourrait ne pas contribuer de manière substantielle aux revenus et aux bénéfices des fournisseurs au cours des deux prochaines années par rapport à l'IA, après que Nvidia a donné des indications supérieures aux attentes pour le deuxième trimestre. Toutefois, si l'annonce du casque AR/MR d'Apple peut dépasser de manière significative les attentes du marché, associée à de nouvelles livraisons d'iPhone, d'Apple Watch et de Mac qui augmentent les revenus et les bénéfices au second semestre de l'année 23, cela pourrait encore profiter à AAPL et aux actions des principaux fournisseurs.

En résumé, les investisseurs se montrent prudents, voire frileux à propos du premier casque AR/VR d'Apple, un produit qui sera présenté demain pour venir concurrencer le Meta Quest et surtout démocratiser enfin ce marché plein de promesse depuis plus de dix ans. Qui a hâte de découvrir l'appareil qui doit être vendu à prix d'or, près de 3000 dollars, avec une technologie de pointe mais une batterie externe pour alléger la conception d'ensemble. Pour se démarquer, Apple aurait prévu un système d'exploitation complet nommé xrOS avec tous ses services repensés et des capacités uniques pour le Mac, notamment.



Rendez-vous demain soir à 19 h pour suivre le keynote Apple en direct et en français !