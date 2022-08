Le casque AR/VR d'Apple pourrait avoir la Digital Crown de l'Apple Watch et de l'AirPods Max

D'après plusieurs indiscrétions, Apple pourrait dévoiler dès le premier trimestre de l'année prochaine, un casque mélangeant la réalité virtuelle et augmentée. Cette annonce qui signifierait l'entrée d'Apple sur un nouveau marché est très attendue par les clients. Si pour le moment le géant californien n'a rien dit, les rumeurs, elles, continuent à révéler petit à petit les caractéristiques du casque.

Le casque AR/VR d'Apple pourrait avoir la Digital Crown

Dans un brevet déposé dans le registre de l'USPTO aux États-Unis, Apple mentionne une nouvelle façon d'interagir avec son futur casque AR/VR qui est toujours en cours de conception dans les laboratoires secrets de l'Apple Park.

Après avoir imaginé une interaction avec des gants, une bague et même deux montres sur chaque poignet, Apple devient plus raisonnable avec cette fois-ci l'intégration d'une Digital Crown sur l'un des côtés du casque.



Cette petite couronne est aujourd'hui présente sur deux produits populaires commercialisés par Apple, elle est arrivée en premier sur l'Apple Watch puis sur l'AirPods Max pour permettre aux détenteurs du casque de régler le volume de leur musique, de passer au titre suivant, de déclencher Siri...

Comme le relaie PatentlyApple qui est à l'origine de la découverte ce brevet, Apple apporte plusieurs détails à propos de la Digital Crown sur son casque AR/VR. L'entreprise cite par exemple un possible retour haptique quand vous manipulerez la petite couronne de contrôle, cependant il y a une certaine vigilance à ce sujet :

Il est probablement nécessaire de fournir un mécanisme permettant à un utilisateur de communiquer avec un dispositif placé sur sa tête, cela permettra de faciliter l'interaction de l'utilisateur avec le système de l'appareil. La rétroaction haptique peut être désagréable lorsqu'elle est appliquée à l'ensemble d'un appareil placé sur la tête d'un utilisateur.

Le retour haptique dans la Digital Crown est une possibilité pour Apple, mais celui-ci aura une vibration très faible, car le but n'est pas que cela apporte une vibration à l'ensemble du casque AR/VR, ce qui serait déplaisant comme sensation pour l'utilisateur.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.