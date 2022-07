Le casque AR/VR d'Apple serait livré avec des gants pour détecter les gestes de vos doigts

Les rumeurs en parlent depuis plusieurs années, Apple serait sur le point de se lancer sur le marché des casques de réalité virtuelle. La petite particularité de ce projet, c'est que comparé à la majorité des concurrents, le casque d'Apple proposera également une expérience en réalité augmentée. Selon le média Patently Apple, la firme de Cupertino pourrait livrer son casque AR/VR avec des gants pour faciliter la compréhension des mouvements de vos doigts !

Des gants indispensables pour l'interaction avec le casque AR/VR d'Apple ?

Plus le temps passe et plus nous obtenons de précieuses informations à propos du futur casque d'Apple qui mélangera la réalité augmentée et virtuelle. Selon un rapport qui se base sur un récent brevet déposé par Apple, le casque pourrait proposer plusieurs types d'interactions entre l'utilisateur et le système. On parle d'un curseur qui se déplace comme sur un ordinateur, un défilement d'une page, une sélection et même l'ouverture d'un document.



Un contact avec la peau de votre main pourrait être nécessaire pour certaines activités lorsque le casque se trouve sur votre tête. Le rapport explique :

L'invention d'Apple couvre des dispositifs et des méthodes de détection du contact entre une première partie du corps et une seconde partie du corps. Les circuits de détection peuvent être configurés pour détecter un signal au niveau de l'électrode de détection (par exemple, configurée pour entrer en contact avec la seconde partie du corps) en réponse à un signal de commande appliqué à l'électrode de commande (par exemple, configurée pour entrer en contact avec la première partie du corps).

Au-delà des gants qui seraient livrés dans le packaging, Apple mentionne également d'autres procédés de détection des gestes de vos doigts et de votre main.

Le brevet mentionne :

Une détection via deux montres spéciales qui seraient d'une conception similaire à l'Apple Watch. L'une s'occuperait de détecter les gestes produits par votre main et l'autre aurait pour objectif de transmettre le résultat de la détection vers le casque avec un temps de latence très court.

qui seraient d'une conception similaire à l'Apple Watch. L'une s'occuperait de détecter les gestes produits par votre main et l'autre aurait pour objectif de transmettre le résultat de la détection vers le casque avec un temps de latence très court. Une détection via un gadget qui ressemblerait à une bague, toutefois la détection serait ici assez limitée, selon le rapport la bague pourrait servir à des activités comme les appels téléphoniques, l'ouverture d'application...

Ce brevet déposé dans le registre de l'USPTO montre à quel point Apple est ouvert à différentes méthodes pour l'interaction avec son casque AR/VR. On comprend rapidement que les ingénieurs sont passés par plusieurs chemins afin de sélectionner la meilleure technique de détection.

Pour le moment, il est impossible de savoir si Apple a choisi les gants, la bague ou les deux montres qui communiquent entre-elles puis transmettent les données vers le casque.



