Casque AR/VR Apple : des capteurs 3D pour détecter les gestes de la main

Il y a 4 heures

Accessoires Apple

Alexandre Godard

Apple a sûrement une ambition débordante pour son casque AR/VR qui se fait de plus en plus attendre. D’ailleurs, les rumeurs n'en finissent plus de nous mettre l'eau à la bouche et la dernière en date évoque plusieurs fonctions sympathiques dont la possibilité de contrôler le casque sans même le toucher. Explications.

Possible de contrôler le casque avec de simples gestes de la main ?

Dans une nouvelle lettre destinée aux investisseurs, l'analyste Ming-Chi Kuo a fait des révélations supplémentaires autour du projet AR/VR d'Apple. Selon ses dires, le casque sera en capacité de détecter plusieurs mouvements faits avec les mains, ce qui nous permettrait d'interagir avec l'interface sans même toucher le produit.

Pour réaliser cette prouesse technique, Apple doterait le casque de quatre capteurs 3D complets et encore plus performants que ceux présents dans l'iPhone actuellement. D'après Kuo, pour que le casque remplace l'iPhone d'ici une décennie, la pomme devrait inclure le contrôle des gestes, la détection des objets, le suivi du regard, Siri, la détection de la peau ou encore la détection spatiale.



Il y a quelques mois, la firme avait dévoilé un brevet autour de ces fameux gestes et fonctions sur le casque AR/VR d'Apple. Énormément de belles promesses même si comme nous le rappelons à chaque fois, elles sont à prendre avec de pincettes. On compte sur Apple pour nous proposer un produit de qualité et qui ne videra pas trop notre portefeuille, même si sur le deuxième point, nous sommes bien moins confiants.