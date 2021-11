Kuo voit les lunettes Apple Glass remplacer l'iPhone dans 10 ans

Alors que Ming-Chi Kuo affirme que l'entreprise lancera un nouveau casque AR avec puce M1 en 2022, il a également fait une prédiction intéressante sur l'iPhone qui sera supplanté d'ici 10 ans. Apple prévoirait de le remplacer par la réalité augmentée justement.

Le futur best-seller d'Apple, vraiment ?

Cette hypothèse n'est pas nouvelle en soi, cela fait notamment deux ans que les spécialistes imaginent la suite, surtout depuis qu'Apple a modifié sa stratégie pour ajouter des "services" à ses produits "matériels" et "logiciels".



Bien qu'Apple soit la société la plus valorisée de tous les temps, Tim Cook est conscient qu'une entreprise ne peut pas se reposer autant sur un seul produit et, à ce jour, la moitié des revenus de la société est toujours liée à l'iPhone. C'est dans cet optique qu'il a prolongé son bail à la tête du groupe, expliquant vouloir sortir encore un ou deux produits révolutionnaires.

Dans cette optique, l'analyste Ming-Chi Kuo pense que l'avenir d'Apple est lié à la réalité augmentée et au succès du casque AR à venir. Cela fait écho à ce que disait Cook il y a quatre ans en parlant de l'AR comme "The Next Big Thing".

L'objectif d'Apple est de remplacer l'iPhone par l'AR dans dix ans, ce qui représente une demande d'ABF de casques dépassant au moins un milliard de pièces dans dix ans. L'unique fournisseur d'ABF d'Apple, Unimicron, en sera le principal bénéficiaire.

Pour Kuo, la clé du succès réside dans l'autonomie du produit :

Si le casque AR est positionné uniquement comme un accessoire pour le Mac ou l'iPhone, cela ne sera pas propice à la croissance du produit. Un casque AR qui fonctionne de manière indépendante signifie qu'il aura son propre écosystème et offrira l'expérience utilisateur la plus complète et la plus flexible.

L'analyste détaille également l'énorme virage que l'entreprise devra prendre si elle veut vraiment que la réalité augmentée remplace l'iPhone d'ici 2030 environ. Il écrit que non seulement ce produit devra fonctionner avec un "large éventail" d'applications plutôt qu'avec des applications spécifiques, mais que l'entreprise devra également vendre "au moins" un milliard de dispositifs AR en dix ans :

Actuellement, il y a plus d'un milliard d'utilisateurs actifs d'iPhone. Si l'objectif d'Apple est de remplacer l'iPhone par la AR dans dix ans, cela signifie qu'Apple devra vendre au moins un milliard d'appareils de ce type dans dix ans.

Êtes-vous d'accord sur le futur sombre de l'iPhone ? Vous vous voyez avec un dispositif sur la tête en permanence pour consulter vos messages, vos sites préférées et vos apps ? Si le guidage par GPS est une bonne idée ainsi, tout comme la visioconférence, le reste ne semble pas forcément plus adapté que de sortir son iPhone de sa poche.