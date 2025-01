Apple Glass : Gurman nous en apprend plus sur les futures lunettes AR

Dans l'univers des technologies portables, Apple poursuit discrètement mais sûrement le développement de ses lunettes connectées, un projet ambitieux qui représente le futur de la marque dans le domaine de la réalité augmentée. Bien que le Vision Pro soit déjà sur le marché, la firme de Cupertino n'a pas abandonné son rêve ultime : créer des lunettes AR légères et élégantes pour un usage quotidien.

Des origines surprenantes dans le projet Apple Car

L'histoire des lunettes connectées d'Apple trouve ses racines dans un projet inattendu : celui de la voiture autonome. À l'origine, les ingénieurs avaient imaginé un pare-brise intégrant des informations en réalité augmentée pour afficher la navigation, les alertes de trafic et les flux des caméras. Face aux contraintes techniques et aux coûts prohibitifs, l'idée a évolué vers un concept plus compact sous forme de lunettes, que les passagers pourraient porter.



Sous la direction de Mike Rockwell, l'équipe dédiée à la réalité augmentée s'est séparée du projet automobile pour se concentrer sur le développement d'appareils portables. Cette transition a d'abord mené au Vision Pro, mais les travaux sur les lunettes AR se poursuivent activement dans les laboratoires secrets d'Apple à Santa Clara. Gurman nous apprend notamment qu'Apple continue de travailler sur la technologie Micro LED pour l'affichage

Un défi technologique partagé par toute l'industrie

La création de lunettes AR grand public pose des défis considérables que même les géants de la tech peinent à résoudre. Meta prévoit de commercialiser son prototype Orion d'ici 2027, tandis que Google et Samsung collaborent sur Android XR. Les principaux obstacles concernent :

L'autonomie et l'intégration des batteries

La miniaturisation des composants

La qualité d'affichage dans un format compact

Le confort de port sur la durée

Apple continue ses tests utilisateurs et développe déjà une version de visionOS adaptée aux lunettes. La firme explore également d'autres concepts comme des AirPods avec caméra ou des lunettes similaires aux Ray-Ban de Meta.

La stratégie d'Apple face à une concurrence croissante

Bien que ses concurrents semblent prendre de l'avance avec des sorties prévues dès 2025, Apple reste fidèle à sa philosophie : prendre le temps de perfectionner ses produits plutôt que de se précipiter sur le marché. Cette approche lui a déjà réussi avec l'iPhone et l'Apple Watch. Mark Gurman anticipe une sortie dans "au moins 3 ans". On a le temps de voir venir.



Les difficultés rencontrées par le Vision Pro, notamment son prix élevé de 3 500 dollars, n'ont fait que renforcer la conviction d'Apple que les lunettes AR représentent le format idéal pour l'avenir. Selon les sources citées par Bloomberg, il faudra encore attendre au moins trois ans avant de voir ce projet se concrétiser, le temps de résoudre les nombreux défis techniques qui subsistent. En attendant, la firme continue d'investir massivement dans la R&D et maintient ses activités dans son centre de développement d'écrans AR à Santa Clara, malgré des réductions d'effectifs en 2024. L'objectif final reste ambitieux : créer un appareil capable de remplacer le smartphone, un marché qui représente des centaines de milliards de dollars.



