LG demande une compensation après l'annulation de l'Apple Watch micro-LED

En début d'année, Apple aurait annulé son projet d'Apple Watch à écran micro-LED en raison de difficultés de production. La technologie serait, actuellement, difficile à produire en grand nombre.



Le projet impliquait principalement le fournisseur coréen LG, qui devait produire des composants clés, tels que les fonds des dalles de l'Apple Watch. Toutefois, la complexité de la fabrication des écrans micro-LED, qui nécessite une technologie avancée et un processus appelé transfert de LED, a conduit à l'arrêt du projet.

Un accord amiable

Bien qu'Apple n'ait pas passé de commande officielle, l'engagement initial de LG l'a conduit à investir plus de 1,5 million de dollars dans les préparatifs, y compris le déplacement d'équipements et la mise en place d'une équipe spéciale. À la suite de l'annulation du projet d'Apple Watch microLED, qui se transformera peut-être en un décalage dans le temps, le géant coréen chercherait à obtenir d'Apple une compensation pour les dépenses engagées. Bien qu'il ne semble pas y avoir d'obligation légale pour Apple de compenser LG directement, il est probable que la firme américaine fera un geste pour les écrans OLED destinés aux iPhones et iPads, afin de maintenir une bonne relation avec le fournisseur.

Cette mesure permettrait d'atténuer l'impact financier sur LG tout en satisfaisant le fournisseur et en garantissant la poursuite de la collaboration, dixit The Elec :

LG Display aurait demandé une compensation à Apple pour la suspension du projet de développement de l'Apple Watch à micro-LED au cours du premier semestre de cette année [...]

On sait que le montant investi par LG Display pour réaliser le processus de fond de panier micro LED est supérieur à des dizaines de milliards de wons (plus de 1,5 million de dollars), compte tenu du coût d'opportunité.

Au cours du second semestre 2022, LG Display a transféré une partie de son équipement de Gumi (Gyeongsangbuk-do) à Paju (Gyeonggi-do). C'est à cette époque que le plan de développement de l'Apple Watch micro-LED a pris forme. LG Display a mis en place une task force (TF) à Paju, s'assurant de l'espace nécessaire au processus de fabrication des cartes-mères micro-LED et recrutant de la main d'œuvre. Plusieurs partenaires d'équipement de LG Display se sont également préparés à livrer l'équipement en même temps.

Les technologies d'affichage chez Apple

Pour mémoire, Apple n'a pas encore achevé sa transition vers sa troisième technologie d'affichage, l'OLED :

À l'origine, elle utilisait un écran LCD avec un rétroéclairage conventionnel

Ensuite, elle est passée à l'écran LCD avec rétroéclairage mini-LED.

L'Apple Watch, l'iPhone et les derniers iPads utilisent actuellement l'OLED.

Les MacBooks suivront en 2025 ou 2026

La suite devrait être le micro-LED, mais il faudra semble-t-il patienter plus que prévu. Cette technologie offre des écrans encore plus lumineux, avec une plus grande précision des couleurs, une plus grande longévité et une meilleure efficacité énergétique, sans la faiblesse de l'OLED en matière de combustion.