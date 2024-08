Une Apple Watch Ultra 3 sortira cette année d'après Ming-Chi Kuo

En début d'année, l'hypothèse qu'une Apple Watch Ultra de 3e génération soit annoncée et commercialisée par la firme de Cupertino était au plus bas. Aujourd'hui, les indiscrétions autour du sujet sont complètement différentes, on estime à présent que la sortie d'une Apple Watch Ultra 3 est tout à fait possible ! Cependant, il ne faudra pas s'attendre à de grandes innovations niveau matériel.

L'Apple Watch Ultra 3 devrait bien sortir en 2024

D'après les informations révélées par l'analyste réputé Ming-Chi Kuo, Apple est prêt à mettre à jour sa gamme d'Apple Watch Ultra avec l'introduction de l'Apple Watch Ultra 3 plus tard cette année. Cependant, les clients pourraient être surpris d'apprendre que le modèle à venir ne comportera pas de différences matérielles majeures par rapport à l'actuelle Apple Watch Ultra 2, une potentielle déception à venir...



Bien que l'annonce de l'Apple Watch Ultra 3 soit attendue avec impatience, les détails précis sur les nouvelles fonctionnalités ou améliorations restent non divulgués pour l'instant. L'Apple Watch Ultra 2, connue pour ses caractéristiques robustes et ses fonctionnalités orientées vers l'aventure, telles qu'un bouton d'action personnalisable, un profondimètre, un capteur de température de l'eau, une application profondeur préinstallée et même une application ordinateur de plongée, a déjà placé la barre très haute.

L'Apple Watch Ultra a toujours été destinée à un public avide d'aventures extrêmes et de performances techniques supérieures. Avec un boîtier en titane de 49 mm, une luminosité impressionnante pouvant atteindre 3 000 nuits et une résistance à l'eau permettant une immersion jusqu'à 100 mètres, ces montres sont conçues pour survivre aux environnements les plus extrêmes.



La sortie de l'Apple Watch Ultra 3 serait prévue pour septembre de cette année, coïncidant avec l'Apple Event qui devrait aussi mettre en lumière la nouvelle génération d'iPhone : les iPhone 16. L'annonce de l'Apple Watch Ultra 3 serait attendue en première partie de cet événement, laissant les détails du nouvel iPhone briller en seconde partie.



Il est également possible que cette année marque l'introduction de la troisième génération de l'Apple Watch SE, suivant ainsi un cycle de mise à jour biennal. Cela pourrait signifier que les consommateurs auront à la fois des options haut de gamme et plus économiques à considérer lors du renouvellement de leur Apple Watch.



